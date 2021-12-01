Протесты бизнеса, акции радикалов и митинг антипрививочников: на Украине уже распланировали расписание революции

В украинских СМИ уже распланировали расписание революции Фото: REUTERS

Если революции и перевороты кто-то устраивает, то они должны же как-то называться. Например, Великая октябрьская социалистическая революция (она же – октябрьский переворот), Великая Французская революция. Последняя на Украине получила название у местных Революция гiдности. Президент Зеленский на нынешнее число, первый день астрономический зимы, назначил попытку нового государственного переворота, который в случае успеха обязательно получит звание Революции. Гiдность уже была, теперь очередь за свободой. Отсюда и новое название – Революция free-гiдности. Модненько получилось, а по-английски, и на мове: свободы и достоинства (а не то, что вы подумали). Когда дело дойдет до следующей революции, та уже наверняка будет демократической, поскольку других названий уже не останется.

В украинских СМИ уже распланировали расписание революции: когда начало, что где должно происходить, когда обед, а во сколько победа и последующая дискотека. Мы тут испытываем большие сомнения по поводу успеха всей этой затеи, но ведь что-то должно происходить, потому постараемся держать вас в курсе событий. Тем более, что еще накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко выдал журналистам свои рекомендации: "Я бы советовал вам приезжать пораньше, потому что в рамках переворота могут быть просто заблокированы проходы".

9-00 (здесь и далее события даны по Киевскому времени). Правительственный квартал в центре Киева перекрыт и оцеплен правоохранителями. Редкие группки протестующих, жмущихся по углам с плакатиками, не идут ни в какое сравнение с той толпой, которая вышла на Майдан Незалежности ровно 8 лет назад. День в день после "звирячего побиття онижедетей" в ночь с 30 ноября на 1 декабря2013-го. Правда, потом оказалось, что "детей" там почти не было, а вот бородатых мужиков хватало. Нет в воздухе ни аромата горящих шин, ни атмосферы майдан. В расписании революции предусмотрены и протесты мелкого бизнеса, и акции националистов-радикалов, и даже митинг антипрививочников.

9-30. Зеленский приехал в Верховную раду, где должен выступить перед депутатами в 10 часов. У депутатов не будет возможности ни задать вопросы, ни оценить выступления президента. Депутата Гео Лероса, который в прошлое пребывание Зеленского в стенах парламента, показал с трибуны главе государства неприличный в западных странах жест, заблаговременно вызвали на допрос по уголовному делу, которое возбудили в отношении него.

10-05. Зеленский начал свое выступление в украинском парламенте. Зал заседаний представляет собой весьма занимательное зрелище. Накануне депутатам фракции "Слуга народа" раздали белые футболки с нанесенной на них надписью: "За президента! Против олигархов". Однако даже не все из "Слуг" согласились их надеть. Кто знает, может, им стыдно, а возможно рачительные депутаты по-хозяйски отложили для сохранности эти футболки куда подальше, мол, пригодятся попозже. Одним словом, демонстрация единства удалась только наполовину.

10-10 Зеленский сразу взял быка за рога. Объявил, что "за 30 лет Украина так и не стала по-настоящему независимой" и объяснил, кто в этом виноват: " 1 декабря 1991 года украинцы голосовали не за то, чтобы 20% ВВП страны были в руках у одного человека". В общем, все знают имя этого человека – Ринат Ахметов. Первый удар нанесен еще в ходе разминки, если пользоваться терминологией КВН, в котором некогда играл президент Украины.

10-20 Президент Украины ушел в параллельную Вселенную. Сначала он объявил о том, что вносит в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, который начнут выдавать детям, и в этих паспортах станут фиксировать их долю от рентных платежей за пользование недрами в стране. На эти деньги по достижении совершеннолетия дети смогут либо оплатить обучение, либо купить жилье. При этом, вместо слова жилье, он использовал слово жизнь. Что поделаешь, русский язык президент Украины знает гораздо лучше, чем "ридну мову". Но эту оговорочку ему еще явно припомнят.

После этого Зеленский сообщил, что "весь мир аплодирует стоя украинским разведчикам, которые спасли в Афганистане тысячи людей". Интересно, безусловно, поскольку никто в мире о таких героических подвигах и не подозревал.

"Слуги народа" безостановочно аплодируют Зеленскому после каждого его предложения. Даже при Порошенко такого не было. Или это способ не дать оппозиции выразить свое возмущение?

10-30 Введение на Украине законом возможности двойного гражданства – новая обещанная законодательная инициатива Зеленского. Но гражданам России можно не беспокоиться. РФ в список государств, с которыми будет разрешено двойное гражданство, не входит. В отличие от Канады и США, о которых президент Украины говорил с особым придыханием.

- Возвращать Крым мы будем не только на билбордах, - пообещал Зеленский депутатам. А как еще, Володя? Неужели на стенах домов граффити нарисуете?

Как заметил известный украинский блогер Анатолий Шарий, "на трибуне Рады сейчас лучшая реклама кокаина".

Между тем, людей у здания Верховной Рады прибавилось. Но это никакие не "переворотчики" и даже не майданщики, а мелкие бизнесмены, так называемые ФОПники (владельцы ларьков и киосков), которые стоят с плакатами и белыми флагами, требуя отменить введение обязательных контрольно –кассовых аппаратов.

10-45 Что еще заявил Зеленский (не возвращаясь из параллельных миров):

- Что украинская армия лучшая в мире (! – тут , наверное, даже американцам стало обидно)

- Что войну в Донбассе не остановить без прямых переговоров с Россией (о переговорах с руководством ЛДНР по-прежнему ни слова)

- Что Украина победит олигархов (правда, тут же обозначил, что не хотел бы говорить в своей речи по такому грустному поводу. Похоже, в эту победу в реальности он верит еще меньше, чем в "победу над Россией". Точнее, понимает, что и там, и здесь его ничего, кроме поражения не ждет. Однако, как он заявлял еще со сцены "Квартала", играя репризу в образе президента: "Как президент, я должен говорить тут всякую чушь")

- Я очень расстроен, - заявил журналистам депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович. - Я первый раз приехал в кроссовках, в рубашке, джинсах, я жду государственный переворот. Ну, дерьмо какое-то, а не переворот. Никого и ничего нет. Тысяч десять полиции поставили, двадцать ФОПовцев и один какой-то хромой стоит. Вот это переворот? Так надругаться над ожиданиями людей – это вообще… Обещали переворот – давайте переворот.

Кстати, ничего ни о перевороте, ни о его предотвращении Зеленский в своей речи перед депутатами не сказал. Даже слова такого не употребил. Забыл, наверное. И про что говорил ранее, и само слово.

Зато, не сходя с места, наградил званием "героя Украины" боевика запрещенного в России "Правого сектора" Дмытро Коцюбайло. Вот что о "герое" пишет известный политолог Владимир Корнилов: "20 апреля сего года (аккурат на день рождения Гитлера) New York Times опубликовала репортаж из Авдеевки, где этот "херой Зеленского", позируя с портретом Бандеры, "шутил" о том, что держит в клетке волка "для того, чтобы скармливать ему кости русскоязычных детей". Ха-ха, это такие "шуточки" новоявленных "хероев". Судя по награде, Зе вполне одобряет подобное!"