Наша претендентка на корону за 5 млн долларов: россиянка 14 лет шла к конкурсу "Мисс Вселенная", а попала совершенно случайно

Ралина Арабова с 8 лет участвует в конкурсах красоты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главные красавицы мира вступили в решающую схватку: 12 декабря в израильском Эйлате из восьми десятков королев красоты выберут "Мисс Вселенную-2021". На кону целое состояние: золотая корона за 5 миллионов долларов, украшенная почти двумя тысячами бриллиантов, самый крупный из которых весом 62,83 карата сияет в центре. Правда, ее победительнице дадут лишь поносить, а вот остальные подарки и титул останутся навсегда, если, конечно, соблюдать условия конкурса. Так, например, наша единственная победительница Оксана Федорова, которая стала "Мисс Вселенной-2002", лишилась звания за несоблюдение контракта, когда уехала в Россию защищать диссертацию...

"Мисс Вселенная-2020" Андреа Меза в той самой короне за 5 млн $. Фото: www.instagram.com/missuniverse/ Фото: Инстаграм

На этот раз штурмовать вселенную будет 22-летняя Ралина Арабова из Казани - первая татарская участница за всю 70-летнюю историю конкурса. И похоже, очень везучая, ведь ее попадание на "Мисс Вселенную" - большая удача. В 2019 году Арабова стала "Второй вице-мисс Россия" - тогда корону завоевала Алина Санько из Ростовской области. Именно ее отправили на "Мисс Вселенную-2020", где наша конкурсантка не смогла пробиться в финал. Из-за пандемии российский смотр красоты в 2020 и 2021 году не проводили: так свой счастливый билет вытянула Ралина Арабова - отправить Санько повторно уже не могли.

Накануне вылета в Эйлат наша конкурсантка встретилась с послом Израиля Александром Бен-Цви. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я с 8 лет участвую в конкурсах красоты и могла только мечтать о том, чтобы попасть на "Мисс Вселенная", - призналась kp.ru Ралина. - Если выиграю, то свою победу посвящу маме Рание. Она мой главный вдохновитель и мотиватор, поддерживает меня во всем. Когда в детстве меня впервые отправили на конкурс от школы, именно мама готовила наряды, речевки, номера. Жаль только, поехать со мной в Израиль она не сможет - не успела оформить загранпаспорт...

Мама Рания с младшим братом Ралины. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ралина - далеко не избалованная королева красоты. Выросла в многодетной семье: мама - администратор в клининговой службе, отец - владелец придорожного кафе за городом, два младших брата. С деньгами было туго, а конкурсы красоты дали шанс на лучшую жизнь. Сначала студенческий, потом "Мисс Татарстан", следом "Мисс Россия", где она выиграла грант на обучение в любом ВУЗе страны. Теперь Арабова учится одновременно аж в двух институтах: Казанском энергетическом - заочно на рекламщика, а в Финансовом Университета при Правительстве РФ - очно на юриста. В обоих вузах красавице-студентке пошли навстречу и разрешили "прогуливать" ради подготовки к конкурсу. Оказалось, что она проходит в формате 24/7.

В 2019 Ралина Арабова завоевала корону "Мисс Татарстан". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я готовилась последние несколько месяцев. Рабочий день стартует в 9 утра - до обеда занятия дефиле. Потом английский, уроки причесок и макияжа, подбор одежды - и так до самого вечера, - рассказала Ралина. - Успеваю разве что поесть: на завтрак - что-нибудь сладкое, на обед - суп и салат, на ужин - кефир. Меня, кстати, никто не взвешивает, не замеряет, не заставляет сидеть на диете. Все это на конкурсах уже давно никому не важно, смотрят не на цифры, а на внешний вид. Ну а главное - твоя харизма.

Оказывается, участниц оценивают не только на сцене по дефиле в бикини и внешним данным. Именно из-за этого народ порой не может понять выбор жюри: мол, победу почему-то отдают далеко не главным красавицам. Судьи с глазу на глаз общаются с каждой девушкой, придирчиво расспрашивая, какие социальные проблемы она собирается решать и как вообще планирует сделать мир лучше, оценивают их видеопрезентации, работу в сфере благотворительности и достижения за последний год. Кроме того, за конкурсантками тайком наблюдают - не подкладывают ли кнопки друг друг в туфли? Конкурировать между собой роковые дивы должны с блаженной улыбкой на устах, а лучше вообще не конкурировать: сестринство и женская солидарность - святейшие понятия для "Мисс Вселенная". Так что действо на сцене - лишь вишенка на торте.

Свой вес Ралина не знает, но и без того понятно: лишних нет даже граммов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Из глобального у меня есть одна задумка - хочу открыть творческую школу для детей из многодетных и малообеспеченных детей, - поделилась Ралина с kp.ru. - Я не понаслышке знаю, как тяжело родителям обеспечить развитие своего ребенка. Я окончила музыкальную школу по классу флейты, занималась плаванием. Хотя денег не хватало: иногда мама не могла купить себе зимние сапоги, лишь бы только обеспечить детей всем необходимым...

КСТАТИ

ЧТО ЕЩЕ РАССКАЗАЛА О СЕБЕ КОНКУРСАНТКА

Ралина из смешанной семьи: ее мать - татарка, отец - азербайджанец.

Рост 174, параметры 89-62-89 (примерно, так как участницу никто давно не замерял). Вес неизвестен.

Идеал женщины: певица и актриса Селена Гомес, которая продолжает заниматься музыкой, несмотря на болезнь (у звезды красная волчанка). Кстати, сама Арабова часто слышит, что похожа на своего кумира.

Личная жизнь: не замужем, ни с кем встречается - "нет времени".

Ралина - большая поклонница стендап-комедии. Играет за университетскую команду в КВН.

Проголосовать за Ралину можно на сайте "Мисс Вселенная". Внимание, голосование платное!

СПРАВКА "КП"

«Мисс Вселенная» (Miss Universe) - ежегодный международный конкурс красоты, проводится с 1952 года. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в «Большую четвёрку» наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Штаб-квартира располагается в Нью-Йорке, США. С 1996 по 2015 год принадлежал Дональду Трампу, который после скандала с мексиканскими эмигрантами продал конкурс голливудскому импресарио Ари Эмануэлю.

Победительницы «Мисс Вселенная» получают приглашение в Нью-Йорк: им оплачивают аренду апартаментов, обучение в академии киноискусства, сертификаты на услуги косметологов, стоматологов, парикмахеров и фотографов, а также предоставляют бесплатную косметику и одежду.

Россия участвует в конкурсе с 1994 года. Чаще всего корону забирали американки - аж 8 раз. Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2020" стала представительница Мексики Андреа Меза. Она носила корону за 5 миллионов меньше всех - не год, а всего полгода, так как из-за пандемии "Мисс Вселенная-2020" перенесли с прошлого года на май-2021.

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