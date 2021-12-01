Ученый объяснил, почему главными симптомами омикрона является усталость и моральная подавленность

О новом штамме омикрон, который перепугал человечество, пока известно очень немногое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О новом штамме омикрон, который перепугал человечество, пока известно очень немногое. Мы знаем из сообщений ВОЗ, что люди, уже переболевшие COVID-19 в бОльшей степени подвержены повторному заражению омикроном. Кроме того, при новом штамме, как правило не бывает высокой температуры, но люди испытывают головную боль и слабость. Чем можно объяснить необычные свойства южноафриканского штамма? Свою гипотезу сайту kp.ru изложил специалист по биологической защите и доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

1. Повторное заражение грозит тем, кто переболел легкой форме

- Почему омикрон поражает даже тех, кто уже переболел? Скорее всего, есть несколько причин, - объясняет ученый. - Во-первых, бОльшему риску повторного заболевания подвержены те, кто перенес болезнь в легкой форме В этом случае организм не успевает вырабатывать достаточное количество антител, чтобы противостоять вирионам вируса при повторном попадании их в организм. Иммунная система не может дать полноценный ответ. Во-вторых, мутация — это видоизменение самой структуры вируса. Опасность заключается в том, что он, меняя свои свойства на молекулярном уровне, становится менее заметным и неуловимым для иммунной системы. Поэтому даже антитела, ожидающие встретить уже знакомый вирус, “пропускают” опасность в организм. Наконец, немаловажным фактором является и само поведение человека. Переболевший человек, как правило, уверен, что ему больше ничего не грозит, он расслабляется, начинает пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Из-за этого он, как правило, рискует получить еще большую дозу вируса. А если мутацию не идентифицирует иммунная система, то заболевание неизбежно.

2. Почему изменились симптомы

- Главными симптомами нового штамма являются усталость и моральная подавленность, - продолжает Георгий Фролов. - Этому состоянию есть научное объяснение — вирус способствует накоплению биополимерных соединений в крови человека, что, в свою очередь, приводит к повышенной вязкости. В итоге возникает загущенность во многих клетках. Инородные соединения должны или выводиться, или утилизироваться, если этого не происходит, более серьезное течение болезни неминуемо. Самое опасное в этом случае — поражение легких. Новые вирионы вируса, попадая в организм, начинают вырабатываться уже в носоглотке, поэтому так важно защищать органы дыхания, используя индивидуальные средства защиты (маски), а также, например, назальную вакцину (она еще не зарегистрирована, 12 октября Минздрав РФ одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея - Ред). Эта вакцина белковая, имеет очень прозрачный понятный состав. Использование такой вакцины создает дополнительный барьер на пути вируса, предотвращает поражение легких и уменьшает количество смертельных случаев от коронавируса.

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