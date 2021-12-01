«Забудьте, что вас учили думать. Пишите сочинение»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня 1 декабря.

Нет, я не про начало календарной зимы.

И не про жуткую непогоду, которая удостоилась имени собственного, хотя на самом деле в доцифровую и домедийную эпоху она звалась бы незамысловато: метель. Метель и все. Даже не пурга.

Но я не про это. Сегодня, 1 декабря, одиннадцатиклассники занимаются самым странным, бесполезным и антипедагогическим делом. Они пишут ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ сочинение по литературе.

Обязательное. То есть взять справку-отвод нельзя. От уроков физкультуры можно получить освобождение. А от сочинения нельзя, потому что его требуется написать, чтобы получить ДОПУСК к ЕГЭ.

Сочинение это ввели не так давно. Лет пять назад (поправьте меня, кто помнит более точно). По меркам консервативной системы образования вообще вчера.

И вот надо же - оно выродилось стремительно, года за три. А вырождаются вещи формальные, нежизненные, показушные.

Сочинение так и выродилось.

Изначально - я же помню- сочинение придумали, чтобы «дети читали». Это был такой кнут, чтобы мотивировать читать книги из школьной программы. Не прочтёшь - не сможешь написать сочинение - все, ЕГЭ не сдашь, жизнь не удалась.

Но придумали послабление - не оценки за произведение а-ля эссе выставлять, а скромно - зачёт/незачёт. Потому что даже те, кто придумал вот это вот «сочинение» в середине второй четверти, понимали - не до него выпускникам. Не до него.

Но все равно - удивительно, как за три года оно выродилось. Оно выродилось и дало детям ещё один урок, на который школа горазда: можно что-то делать без смысла, ради формальности. Сделать - и тут же забыть, сожалея о потерянном на подготовку времени.

Помню, как замечательная учительница словесности, победитель, между прочим, конкурса «Учитель года 2019» Лариса Арачашвили мне печально рассказывала:

- Я их учу все эти годы думать, чувствовать слово, выражать свои эмоции, любить литературу. А за два месяца до сочинения я им говорю: забудьте то, чему я вас учила все предыдущие годы. Сейчас будем учиться правильно писать выпускное сочинение,

Правильно - потому что оно изначально заформализовано, жестко регламентировано. И не нужно наивно думать, что раз темы сформулированы общо - что-то вроде «Согласны ли вы с высказыванием: «Жизнь прожить – не поле перейти»?» - можно размахнуться и написать то, что думаешь. Нет, нельзя. Должно быть столько-то цитат и столько-то слов.

Поэтому никто и не собирается рассказывать свои впечатления от прочитанного. Выпускники легко и просто заучивают три-четыре универсальные цитаты, которые можно в сочинение по любой теме пришпандорить. И все…

В первые годы некие романтические вузы (по-моему, московский городской пед и Вышка) тратили немалые деньги, нанимали преподавателей, которые перепроверяли итоговые сочинения в надежде найти ярко, нестандартно мыслящих абитуриентов, со своими языком, с умением аргументировать, с реальным знанием литературы. В первый год таких непричесанных, живых сочинений было около трети. Во второй - процентов 10-15. В третий - единицы. Год назад все вузы отказались от проверки итоговых сочинений: бессмысленно, они написаны так, будто дети где-то в бабушкином шкафу отыскали пачку копировальной бумаги.

На подготовку «бессмысленного и беспощадного» сочинения тратятся уроки, которые в старшей школе на вес золота.

Словесники идут на проверку тетрадей с этим «произведением», как на Голгофу. Потому что все понимают. Его критикуют учителя из Гильдии словесников.

Но никому, никому не приходит в голову аргументированно потребовать отмены этой заскорузлой повинности. Потому что ввести в школу какой-то новый элемент, убедив сообщество в его прогрессивности и «инновационности» можно. А вот избавить программу от лишнего, наносного, отмирающего, как тот листок на березке в ноябре, невозможно, нельзя. Потому что обязательно найдётся кто-то уже набивший руку на штампах, который погонит волну - «на святое покусились». И плевать на то, что несколько сотен тысяч молодых людей будут выдавливаться из себя чужие «правильные» мысли. Только для того, чтобы 2 декабря все это унижение (а когда приходится выдавать чужое за своё, это я считаю это унижением) забыть.

И никакого отношения итоговое сочинение к увлечению детей чтением не имеет. И не имело.