Лавров: Украина - потерянный случай с точки зрения выполнения Минских соглашений

Глава МИД выступил перед сенаторами в рамках «правительственного часа» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России выступил сегодня в Совете Федерации в ходе «правительственного часа» и актуальные ответил на вопросы сенаторов. Основным темами выступления Сергея Лаврова стали текущая ситуация во внешней политике.

Сайт kp.ru представляет ключевые цитаты из речи главы внешнеполитического ведомства.

О «наглых» действиях украинских властей

- Украина - потерянный случай с точки зрения выполнения Минских соглашений. Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, своей агрессивностью по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать запад на поддержку его воинственных устремлений, то ну как нам иначе продолжать работу? Пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши партнеры, так называемые, обещают, и что у них на деле получается. Но мы никогда не будем срываться - все, значит, умерла, так умерла. Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции совета безопасности ООН.

О предложении Эрдогана стать посредником в переговорах России и Украины

- Вот этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказал, что мы не являемся стороной конфликта. Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться.

О диалоге с Западом

- Если наши западные партнеры утратили или утрачивают, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это не произошло, культуру диалога, культуру поиска компромиссов, то получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, создается такое впечатление.

О потенциальном признании Минском Крыма российским

- Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с Россией, а союзнические отношения. Но даже и для стран, у которых нет такого формата отношений с РФ, не требуется никаких особых законодательных актов. Если страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, которое существует в России. Если кому-то это было не до конца понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто - был всегда, а де-юре - стал после референдума в 2014 году.

О возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии

- Я бы это воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано той безрассудной политикой, которую проводит Запад.

О проведение в США саммита по демократии

- В числе наиболее одиозных прожектов, появившихся под маркой нового миропорядка, инициатива США по созыву «Саммита за демократию». Американцы сами решают, кого приглашать на свой междусобойчик, а кого — нет. Между тем после бомбежек Югославии, Ирака, Ливии, после двадцатилетнего эксперимента в Афганистане и прочих авантюр потуги Вашингтона узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства выглядят просто циничными. Очевидно, что взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы страны, возомнивших себя вершителями судеб человечества, и других членов мирового сообщества.

О защите прав человека Россией

- В числе наших приоритетов противодействие расизму и ксенофобии, агрессивному национализму и неонацизму, любым другим формам нетерпимости и дискриминации, в том числе по этническому и языковому признакам. Повышенное внимание продолжим уделять отстаиванию культурно-цивилизационного многообразия современного мира, обеспечению социально-экономических прав человека, включая справедливое и гуманное решение миграционных проблем.