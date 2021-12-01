Шойгу перенес выходные дни под Новый год

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах страны.

- Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря, но взамен поработаем 18 и 25 декабря, - заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

Выходит, что предпоследние в декабре суббота и воскресенье станут для военнослужащих рабочими днями.

Но это все не значит, что 29 и 30 декабря все офицеры, контрактники и срочники начнут отмечать новогодние праздники. Часть из них будут нести боевое дежурство согласно графика. Как до Нового года, так и после.

Министр потребовал в праздничные дни "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".

Напомним, ранее российский кабмин утвердил перенос выходных дней на 2022 год. Так, новогодние праздники продлятся десять дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.