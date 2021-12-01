Путин на встрече с послами вспомнил про «вакцинный национализм» и потребовал гарантий от НАТО

В Кремле дипломаты из 20 стран передали российскому главе верительные грамоты. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С самого начала Владимир Путин попытался понизить градус официальной формальности.

- Уверен, что ваша работа в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями и контактами. Ну когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, должны мы ее победить. Жизнь должна вернуться в нормальное русло, - заявил президент.

Дипломаты ответили согласными улыбками.

Дальше российский глава в очередной раз рассказал, что мир должен объединиться перед общими угрозами. Например, перед короной. Ведь ни одна страна поодиночке справиться с пандемией не сможет.

- К сожалению, на практике все происходит по-другому, и уже в ходу термин «вакцинный национализм», который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке, но и в вопросах помощи нуждающимся странам, - заключил Путин.

Еще президент напомнил о главных угрозах нашей стране. Например, об инфраструктуре НАТО, которая уже вплотную подобралась к границам.

- Повторю: не мы кому-то угрожаем. Обвинять нас с учетом реального положения дел, то есть, как у нас говорят: сваливать с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно, - заявил глава страны, добавив, что мы будет добиваться надежных гарантий безопасности.

- В диалоге с США будем настаивать на конкретных договоренностях, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия. Нам нужны правовые и юридические гарантии, так как западные коллеги не выполнили соответствующие устные обязательства, - напомнил Путин.

Обращаясь к послу Словакии, президент вспомнил, что у нас есть «общие страницы борьбы с нацизмом». «К сожалению, сейчас политические контакты ограничены. Но если словацкая сторона готова, то можно вернуться к тому сотрудничеству, которое у нас было много лет», - сделал предложение к улучшению дипломатии глава России.

Когда очередь дошла до Мьянмы Путин заявил, что «выступает за то, чтобы проблемы, связанные с напряженной внутриполитической и этноконфессиональной обстоновкой, были урегулированы без вмешательства извне самим мьянманцами на основе политического диалога».

В самом конце президент поздравил дипломатов с наступающим Новым годом.

Еще Путин принял верительные грамоты у послов этих государств: Вьетнам, Нигерия, Гвинейская республика, Сомали, Гана, Австрия, Мавритания, Таджикистан, Бразилия, Ангола, Италия, Шри-Ланка, Бенин, Эквадор, Панама, Эль-Сальвадор, Испания и Индия.