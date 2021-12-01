Мишустин: Лицензии для бизнеса в 2022 году продлят «автоматом»

Предложенные правительством меры коснутся более 10 тысяч разрешительных документов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство приняло решение автоматически продлить для бизнеса действие лицензий, которые истекают в этом году. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

- Мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты летной годности, разрешения на строительство и многие другие документы, - сообщил Мишустин.

Премьер наполнил, что практика по автоматическому продлению лицензий была опробована властями в начале пандемии. Тогда были продлены 41 тысяча лицензий и свыше 1 млн разрешений.

- Всего предлагается к продлению по девяти позициям, и еще по двум будут установлены особенности. Мы рассчитываем, что в общей сложности это коснется более 10 тысяч разрешительных документов, - сообщил Мишустин.

По его словам это позволит бизнесу сократить издержки.

Мишустин также сообщил, что бизнес активно пользуется поддержкой государства в пандемию.

- Мы в ноябре запустили уже третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии. По динамике запросов мы видим, что бизнес активно использовал эти возможности, в частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523 тыс. компаний. По программе ФОТ 3.0 на кредиты на 18 месяцев под 3% было подано более 40 тысяч заявок, - сказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что правительство направило в Госдуму пакет законопроектов, которые должны запустить эксперимент по переводу самых маленьких предприятий на специальный новый налоговый режим.

- Такая автоматизированная упрощенная система налогообложения рассчитана на помощь наиболее массовому сектору малых и средних предприятий, - сказал Мишустин.