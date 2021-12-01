Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря

Год назад большая пресс-конференция проходила в гибридном формате. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что пресс-конференция пройдет в столичном Манеже.

- Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства, - уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что меры безопасности установит Роспотребнадзор. Но уже сейчас ясно, что прежней массовости не будет.

- Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи мы на этот год приняли решение переехать из традиционного для нас ЦМТ (Центра международной торговли – Ред.) в Манеж, - сказал Песков.

Если обычно на пресс-конференции приходило около 1000-1100 человек, то в этом году будет не больше 500.

- И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ, - сообщил представитель Кремля.

Как и на всех последних мероприятиях с личным участием Путина журналистам надо будет в течение пяти дней перед пресс-конференцией сдать три ПЦР-теста.

Год назад большая пресс-конференция проходила в гибридном формате. Во-первых, сам президент отвечал на вопросы по видеосвязи. Во-вторых, обратиться к главе страны могли не только журналисты, но и обычные граждане – получилась частично прямая линия.