Более трех сотен иностранцев с весны прошлого года нашли сходство российского политика Кадырова с римским императором Нероном довольно точным. Фото: facebook.com

Гарун Биноус, художник компьютерной графики и студент Университета Лозанны в Швейцарии с помощью технологии распознавания лиц, искусственного интеллекта и программы Photoshop, восстановил внешность римских императоров.

Студенту удалось обработать более 70 известных скульптур и бюстов правителей Рима, которые опубликованы различными музеями. У скульптур как известно, пустые зрачки, а многим потомки отбивали носы. Потому, чтобы чтобы воссоздать портрет одного императора использовалось несколько его бюстов.

Искусственный интеллект справился с задачей: из принтера вышли портреты всех римских императоров от Августа до Валентиниана Третьего.

Ожившие на фотографиях бюсты вызвали тогда небывалый ажиотаж с сети. Изображения древних политиков сравнивали с голливудскими актерами и политиками.

- Смотрите, Октавиан Август похож на британского актера Дэниела Крейга, а вот Нерон просто вылитый российский политик - глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, - комментировали пользователи сети.

Более трех сотен иностранцев с весны прошлого года нашли сходство российского политика Кадырова с римским императором Нероном довольно точным.

Отметим, что смерть Нерона вовлекла Римскую империю в гражданскую войну и политический кризис. Было казнено несколько Лже-Неронов. Историческая фигура Нерона не давала покоя римлянам еще столетия. Они ждали возвращения Нерона на трон даже через 300 лет после его смерти.