Искусственный интеллект сравнил императора Нерона с Кадыровым

Более трех сотен иностранцев с весны прошлого года нашли сходство российского политика Кадырова с римским императором Нероном довольно точным.
Фото: facebook.com
Гарун Биноус, художник компьютерной графики и студент Университета Лозанны в Швейцарии с помощью технологии распознавания лиц, искусственного интеллекта и программы Photoshop, восстановил внешность римских императоров.
Студенту удалось обработать более 70 известных скульптур и бюстов правителей Рима, которые опубликованы различными музеями. У скульптур как известно, пустые зрачки, а многим потомки отбивали носы. Потому, чтобы чтобы воссоздать портрет одного императора использовалось несколько его бюстов.
Искусственный интеллект справился с задачей: из принтера вышли портреты всех римских императоров от Августа до Валентиниана Третьего.
Ожившие на фотографиях бюсты вызвали тогда небывалый ажиотаж с сети. Изображения древних политиков сравнивали с голливудскими актерами и политиками.
- Смотрите, Октавиан Август похож на британского актера Дэниела Крейга, а вот Нерон просто вылитый российский политик - глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, - комментировали пользователи сети.
Более трех сотен иностранцев с весны прошлого года нашли сходство российского политика Кадырова с римским императором Нероном довольно точным.
Отметим, что смерть Нерона вовлекла Римскую империю в гражданскую войну и политический кризис. Было казнено несколько Лже-Неронов. Историческая фигура Нерона не давала покоя римлянам еще столетия. Они ждали возвращения Нерона на трон даже через 300 лет после его смерти.