Чеченскому террористу дали 25 лет колонии через 22 года после совершенных им злодеяний

Террориста удалось задержать в Архангельской области. Фото: Мила СТРИЖ

- С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания Шамиль Умаханов приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, - заявили в Следственном комитете России.

Согласно решению суда Умаханов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 209 УК РФ и ст. 279 УК РФ прекращено судом по нереабилитирующему основанию в связи с истечением сроков давности. Но и одной статьи хватило. За посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов Умаханов получил 25 лет колонии строго режима (Умаханов 5 сентября 1999 года принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России по Республике Дагестан, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции).

А нашли бандита аж в Архангельской области. Не случайно: установить обстоятельства совершенных преступлений и причастность лица удалось во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России и региональным управлением ФСБ России.

- Следствием и судом установлено, что Умаханов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек, в сентябре 1999 года с территории Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на жителей и организации Новолакского района Республики Дагестан в целях вооруженного захвата власти. В результате в Новолакском районе Республики Дагестан были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненые, захваченные в заложники работники милиции и гражданские лица, нанесен значительный ущерб экономике республики, - напомнила трагические события в Чеченской республике официальный представитель СК России Светлана Петренко.