Казахстан отмечает День Первого Президента

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Завершается юбилейный для Казахстана год 30-летия Независимости республики. Последний месяц года ознаменован национальным праздником, получившим название День Первого Президента Республики Казахстан. Он отмечается 1 декабря, является государственным праздником и выходным, в этот день 19-миллионный Казахстан воздает дань уважения основателю и первому лидеру государства Нурсултану Назарбаеву.

В посвященной Назарбаеву статье «Уроки исторической личности» действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пишет:

«Поток времени непрерывно движется век за веком, но история распорядилась так, что именно на рубеже тысячелетий в самом сердце Великой степи появилось новое государство. Для казахского народа, потомков легендарного Алаша, это дало возможность возродить утраченные ценности, вернуть былое единство, восстановить прервавшуюся летопись нашего героического прошлого. Выполнение этой славной миссии на бескрайних просторах страны, входящей в десятку крупнейших по территории государств мира, щедро одаренной природными богатствами и имевшей в арсенале доставшееся от Советского Союза ядерное оружие, было самой судьбой предназначено великому сыну своего народа, основателю нашего государства…».

«Он руководил Казахстаном очень успешно»

Фактически Нурсултан Назарбаев возглавил государство еще до того, как оно стало независимым. В 1984 году он стал председателем Совета министров КазССР, а в 1989-м – высшим партийным руководителем республики, т. е. ее лидером. В 1990 году, когда драматический распад Советского Союза многим уже казался неминуемым, в Казахстане был учрежден институт президентской власти. В апреле этого же года на сессии Верховного Совета республики на этот пост был избран Нурсултан Назарбаев. Ему было необходимо заручиться поддержкой сограждан, поэтому 1 декабря 1991 года в Казахстане прошли первые всенародные выборы главы государства, на которых за Назарбаева отдали голоса 98,7% избирателей. Инаугурация состоялась 10 декабря, в тот же день избранный президент подписал указ о переименовании КазССР в Республику Казахстан. А вскоре, 16 декабря 1991 года, республиканский Верховный Совет принял закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

«Казахстан с момента появления этого независимого государства три десятилетия назад в 1991 году ассоциируется с Нурсултаном Назарбаевым. Назарбаев стал руководителем республики еще в советские времена. Металлург по специальности, он быстро прошел по карьерной лестнице, стал председателем Совета министров советского Казахстана – самым молодым в ту пору во всём Советском Союзе. Потом он стал первым секретарем ЦК, затем его избрали первым президентом. В те времена Назарбаев был общесоюзной фигурой, известной всей стране. Он руководил Казахстаном очень успешно», – говорит российский политолог Леонид Млечин.

Нурсултан Назарбаев избирался президентом еще в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах.

«Казахстан один из последних подписал Декларацию о государственном суверенитете республики. Безусловно, это была мудрость Нурсултана Абишевича Назарбаева, который сейчас является отцом казахской нации. На мой взгляд, надо отдать должное казахстанскому руководителю, ему удалось избежать потрясений и вывести республику за последние годы на ведущие позиции в Содружестве Независимых Государств и мире», - считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В 2010-м были приняты поправки к закону «О Первом Президенте Республики Казахстан», согласно которым Назарбаев получил официальный титул основателя нового Независимого государства Казахстан. День Первого Президента Республики Казахстан был учрежден в 2011 году, его стали отмечать с 2012-го. Праздник начинается с церемонии поднятия государственного флага в резиденции президента под звуки гимна.

В День Первого Президента Республики Казахстан в стране проводятся праздничные концерты, выставки, массовые акции, посвященные этапам, пройденным крупнейшим центральноазиатским государством под руководством Нурсултана Назарбаева.

Первый президент Казахстана сложил полномочия 19 марта 2019 года, но он продолжает активную государственную деятельность, возглавляя Совет безопасности.

«Мы хорошо понимаем, как трудно пришлось президенту Назарбаеву»

К моменту распада Советского Союза и в первые годы, последовавшие за этой черной вехой новейшей истории, экономическая и социальная картина Казахстана была удручающей. Руководство республики прилагало титанические усилия для того, чтобы победить массовую бедность и вывести страну на путь стабильного развития.

За годы президентства Нурсултана Назарбаева в Казахстане был осуществлен переход к рыночной экономике, страна стала частью глобальной экономической системы и с большим отрывом опередила другие постсоветские государства Центральной Азии.

Первым президентом Казахстана было принято беспрецедентное для современного мира решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, республика добровольно и на выгодных для себя условиях отказалась от 4-го в мире атомного арсенала. Это вызвало мировой резонанс. Была выстроена многовекторная внешняя политика, установлены дружественные отношения с ведущими мировыми державами. Казахстан признан международным сообществом как миролюбивое, демократическое государство.

Отправной точкой экономического развития стала представленная в 1997 году президентом Назарбаевым стратегия «Казахстан-2030». В декабре 2012 года в Послании главы государства она была продлена до 2050 года, поставлена цель – вхождение Казахстана в число тридцати наиболее развитых стран мира. Это касается не только экономики, но и социальной сферы.

Нурсултана Назарбаева ценят за то, что как лидер страны он обеспечил единство Казахстана, последовательно отстаивал конституционный путь развития, уделял особое внимание правам и свободам сограждан в крайне непростой исторический период. И, конечно, его ценят за вклад в сохранение драгоценного национального и религиозного мира на казахстанской земле, которую населяет множество народов.

«Мы хорошо понимаем, как трудно пришлось президенту Назарбаеву, чтобы порвать с прошлым и продолжить проведение конкретных реформ в стране для адаптации к быстро меняющейся международной ситуации», – сказал в одном из интервью британский политик, генеральный секретарь НАТО в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.

Вообще, лидеры иностранных государств высоко оценивают деятельность Нурсултана Назарбаева. Вот что говорил о нем в последние годы существования Советского Союза премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю: «Назарбаев – восходящая звезда в советской политике, крупная фигура среди различных республик. Лидер Казахстана – в меру жесткий, практичный, быстрый и решительный человек, обаятельный, талантливый и настойчивый, который признан и другими республиками Союза. Если Назарбаев будет у руля республики, у Казахстана будет значительно больше шансов на успех».

Экс-президент Франции Жак Ширак: «Франция оценивает произошедшие с 1991 года изменения (в Казахстане. – Ред.) как важные и решающие. В неопределенных и сложных условиях ваша страна вступила на необратимый путь строительства государства, которое, наряду с верностью своим национальным ценностям и долгой истории, заявляет о своей приверженности общечеловеческим принципам демократии и правового государства».

Минувшим летом Москве состоялся предпремьерный показ краткой версии 8-серийного документального фильма-эпопеи, посвященного Нурсултану Назарбаеву, авторство фильма делят украинский режиссер Игорь Лопатёнок и кинематографический гуру Оливер Стоун. Название документальной ленты красноречиво: «Qazaq. История Золотого Человека».