"Северный поток-2" еще не заработал, но себя уже окупил

Пусть "Северный поток - 2" еще не работает, но деньги в Россию он уже приносит. И большие деньги. Фото: REUTERS

Очень хорошим проектом оказался газопровод "Северный поток – 2". Сколько раз многочисленные эксперты и в нашей стране (представители либерального экономического лагеря) и за пределами России заявляли, что этот газопровод – вещь сугубо политическая и к экономике не имеет никакого отношения. Что, мол, потраченные на него деньги никогда не отобьются, и это сплошные расходы и путь к обнищанию страны. Примерно с такой же частотой все эти лица утверждали, что Керченский (Крымский) мост никогда не может быть построен по тысяче и одной причине. Как и с мостом, эти господа обмишулились по самое не балуйся. Можно считать, что "Северный поток-2" уже окупился, не перекачав в Германию еще ни одного кубометра газа. Во всяком случае, для нашей страны и "Газпрома". Пусть косвенно, в силу сочетания целого ряда причин, но окупился.

Буквально на днях вышла отчетность концерна "Газпром" за девять месяцев нынешнего года. Оказалось, что чистая выручка компании от продажи газа в Европу выросла более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го - до 2,46 трлн. рублей (почти 39 млрд. долларов США). А чистая прибыль за аналогичные периоды в сравнении увеличилась аж в 5 раз – до 1,59 трлн. рублей (немногим более 21 млрд. долларов).

Страны Европы, отказавшись от долгосрочных контрактов, были вынуждены платить по биржевым ценам, которые в этом году скакнули на редкость высоко. При этом, экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 14%, а рост средней цены составил 87%. Средняя цена поставки тысячи кубометров в дальнее зарубежье выросла почти вдвое, со 129 долларов до 241. То есть, разница составила 112 долларов за тысячу кубов, что при объеме 175,7 млрд. кубометров дало дополнительную выручку в 19,6 млрд. долларов США.

А какова у нас гигантская стоимость "Северного потока – 2"? Страшно сказать, около 11 миллиардов тех самых долларов. Причем, половину на строительство давали иностранные компании-участники проекта. То есть половина расходов на них, а выручка вся наша. Хорошая арифметика!

Более того, активное противодействие "Северному потоку – 2" со стороны европейских "зеленых" и администраций США продолжает поддерживать биржевые цены на газ на невиданных доселе высотах. Стоимость тысячи кубов пляшет вокруг тысячи долларов плюс-минус до сих пор, и в немалой степени это продолжается по той причине, что ввод в эксплуатацию "СП–2" искусственно тормозится, а заполнение газовых хранилищ в Европе далеко от не то что идеальных, а и даже от хороших показателей. И чем дольше будет идти свистопляска с "СП-2", тем больше Европу будет лихорадить не от холода, а от цен на газ. А денежку будет получать "Газпром".

Многие европейские и американские эксперты считают "СП–2" не просто политическим, а и вовсе "энергетическим оружием" Путина. И, знаете, стоит с этим согласиться. Вот только в оружие его превратил сам Запад. Смотрите, республиканцы бойкотируют принятие оборонного бюджета США из-за отсутствия санкций против "СП-2" (в конце концов, демократы отступили, но каково им сейчас чувствовать горечь поражения, и от этого их чувства к республиканцам теплее не стали), в правительстве ФРГ "зеленые" цапаются с социал-демократами, Германия пытается освободиться от шантажа США по этому вопросу и в немецком политикуме нарастает недовольство американской политикой.

Всего этого раздрая не было бы и в мечтах, если бы "СП-2" просто построили и запустили в эксплуатацию, как всякий коммерческий трубопровод, каким он и является на самом деле. Но именно на Западе его политизировали, демонизировали, именно там сами они сделали его оружием, а сейчас, готовясь к поражению от его применения, кричат: "Ой, больно! Ой, холодно!"

И пусть "СП-2" еще не работает, но деньги в Россию он уже приносит. И большие деньги. Вот бы на Западе потормозили бы запуск "СП-2" еще пару лет, нам бы и деньги не пришлось бы искать на какой-нибудь "СП-3". Просто достали бы из кошелька с легкой ухмылкой. А все эти страны, которые борются с "СП-2", а в его лице с Россией, продолжали бы все это время наносить себе незаживающие раны.

Хороший проект.