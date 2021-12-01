Многие американцы считают главной елкой ту, что ставят и наряжают в столичном Белом доме, в его Голубой комнате Фото: REUTERS

Жители Нью-Йорка будут спорить до хрипоты, доказывая, что самая главная рождественская ель Америки ежегодно устанавливается у Рокфеллер-центра. Ведь именно под ее лапами снимались многие известные фильмы, устраиваются концерты и модные дефиле, поздравляют своих родных и знакомых миллионы туристов со всех концов света.

Все остальные считают главной ту, что ставят и наряжают в столичном Белом доме, в его Голубой комнате.

Все остальные сорок (в этом году в Белый дом привезли 41 елку) – будут куда реже попадать в объективы фото и видеокамер, да и история их попадания в американскую столицу так и останется неизвестной для широкой публики.

В США установили главную елку страны и украсили Белый дом Фото: REUTERS

В Белый дом привозили елки из разных штатов, но те, что родом из Северной Каролины – чаще всех. Вот и в этом году в Вашингтон дерево привезли из этого штата. Американцы уверены, что самые лучшие, самые красивые рождественские ели растут именно в Северной Каролине. В этом году в общенациональном конкурсе победила семейная пара фермеров Расти и Бо Эстесов, много лет выращивающих рождественские елки на продажу. Они в третий раз удостаиваются такой чести и до этого становились официальными поставщиками новогодних елей для Белого дома в 2008 и 2012 годах.

В Белый дом привозили елки из разных штатов, но те, что родом из Северной Каролины – чаще всех Фото: REUTERS

Если следовать канонам естествознания, то стоит отметить, что выращенная Эстесами ель - это пихта Фразера. Лучшее из хвойных: у нее тонкий аромат, прочные ветви, мягкие иголки. В этот раз привезли такую высокую, что в зале пришлось снять люстру.

Елку всегда встречает первая леди страны. Джил Байден приняла участие в подобной церемонии впервые, равно как и в первый раз взяла на себя ответственность за праздничный декор Белого дома. И в качестве темы выбрала «Дары от сердца». Представляя итог своего вдохновения, Байден сообщила, что захотела продемонстрировать все то, «что исцеляет и объединяет нас».

Елку всегда встречает первая леди страны. Джил Байден приняла участие в подобной церемонии впервые Фото: REUTERS

Выбор темы рождественского убранства Белого дома всегда находится под пристальным вниманием и прессы, и обывателей. Мелании Трамп, например, крепко досталось за то, что в канун 2019 года она решила установить в резиденции футуристические ели красного цвета, ставшие мемами в Интернете.

И в это Рождество Белый дом будет закрыт для публики из-за коронавируса, но от традиции украшать каждую из его комнат Джил Байден решила не отказываться и декорировала их по-разному. В библиотеке бабочки, согласно ее задумке, символизируют дар просвещения, фарфор в Китайской комнате – дар связи поколений. В числе других даров – природа, дружба, мир, искусство, единство.

В столовой первая леди поставила фотографии из личного архива, а также изображения предшественников Байдена и их вторых половин – Кеннеди, Рейганов, Клинтонов и даже Трампов. Здесь же, на каминной доске висят шесть вязаных чулочков для подарков. У Джо и Джил Байденов – шестеро внуков.

В столовой первая леди поставила фотографии из личного архива, а также изображения предшественников Байдена и их вторых половин Фото: REUTERS

Всего же на декорации ушло почти 2 км лент, более 300 свечей, 78,5 тыс. лампочек, около 10 тыс. игрушек и украшений. В дополнение к елям были заказаны орхидеи – любимые цветы Джил Байден.

А еще личному кондитеру президентской четы Сюзан Моррисон был заказан пряничный домик. Несколько недель команда Моррисон выпекала детали и фигурки, которые затем собрали в уменьшенную, сладкую копию Белого дома. Рядом с ним «построили» больницу, полицейский участок, школу и пожарную часть. Таким образом было решено отдать дань уважения тем, кто был и остается на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Шеф-кондитер, представляя свое творение, похвасталась, что «съесть можно все, кроме доски, на которой все это стоит».

Личному кондитеру президентской четы был заказан пряничный домик Фото: REUTERS

Не обошлось и без персонального вклада в традицию: впервые на северном портике Белого дома, по просьбе первой леди, повесили рождественский венок.

Все эти приятные хлопоты на высоком уровне не смогут улучшить настроение рядовым американцам: Ассоциация рождественских елей США с сожалением сообщила, что сбои в цепочках поставок уже создают проблемы для тех, кто хотел бы установить у себя в доме живую или искусственную ель.

Стоимость елок из пластика уже выросла в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – суда, прибывающие из Китая, перенаправляются через Панамский канал на Восточное побережье, а это занимает время. Поставки же натуральных деревьев нарушились из-за роста цен на автомобильное топливо, а также из-за лесных пожаров, бушевавших этим летом на западе США.