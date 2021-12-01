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В мире1 декабря 2021 13:00

В США установили главную елку страны и украсили Белый дом

Процессом руководила первая леди США
Алексей ОСИПОВ
Алексей ОСИПОВ
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Многие американцы считают главной елкой ту, что ставят и наряжают в столичном Белом доме, в его Голубой комнате

Многие американцы считают главной елкой ту, что ставят и наряжают в столичном Белом доме, в его Голубой комнате

Фото: REUTERS

Жители Нью-Йорка будут спорить до хрипоты, доказывая, что самая главная рождественская ель Америки ежегодно устанавливается у Рокфеллер-центра. Ведь именно под ее лапами снимались многие известные фильмы, устраиваются концерты и модные дефиле, поздравляют своих родных и знакомых миллионы туристов со всех концов света.

Все остальные считают главной ту, что ставят и наряжают в столичном Белом доме, в его Голубой комнате.

Все остальные сорок (в этом году в Белый дом привезли 41 елку) – будут куда реже попадать в объективы фото и видеокамер, да и история их попадания в американскую столицу так и останется неизвестной для широкой публики.

В США установили главную елку страны и украсили Белый дом

В США установили главную елку страны и украсили Белый дом

Фото: REUTERS

В Белый дом привозили елки из разных штатов, но те, что родом из Северной Каролины – чаще всех. Вот и в этом году в Вашингтон дерево привезли из этого штата. Американцы уверены, что самые лучшие, самые красивые рождественские ели растут именно в Северной Каролине. В этом году в общенациональном конкурсе победила семейная пара фермеров Расти и Бо Эстесов, много лет выращивающих рождественские елки на продажу. Они в третий раз удостаиваются такой чести и до этого становились официальными поставщиками новогодних елей для Белого дома в 2008 и 2012 годах.

В Белый дом привозили елки из разных штатов, но те, что родом из Северной Каролины – чаще всех

В Белый дом привозили елки из разных штатов, но те, что родом из Северной Каролины – чаще всех

Фото: REUTERS

Если следовать канонам естествознания, то стоит отметить, что выращенная Эстесами ель - это пихта Фразера. Лучшее из хвойных: у нее тонкий аромат, прочные ветви, мягкие иголки. В этот раз привезли такую высокую, что в зале пришлось снять люстру.

Елку всегда встречает первая леди страны. Джил Байден приняла участие в подобной церемонии впервые, равно как и в первый раз взяла на себя ответственность за праздничный декор Белого дома. И в качестве темы выбрала «Дары от сердца». Представляя итог своего вдохновения, Байден сообщила, что захотела продемонстрировать все то, «что исцеляет и объединяет нас».

Елку всегда встречает первая леди страны. Джил Байден приняла участие в подобной церемонии впервые

Елку всегда встречает первая леди страны. Джил Байден приняла участие в подобной церемонии впервые

Фото: REUTERS

Выбор темы рождественского убранства Белого дома всегда находится под пристальным вниманием и прессы, и обывателей. Мелании Трамп, например, крепко досталось за то, что в канун 2019 года она решила установить в резиденции футуристические ели красного цвета, ставшие мемами в Интернете.

И в это Рождество Белый дом будет закрыт для публики из-за коронавируса, но от традиции украшать каждую из его комнат Джил Байден решила не отказываться и декорировала их по-разному. В библиотеке бабочки, согласно ее задумке, символизируют дар просвещения, фарфор в Китайской комнате – дар связи поколений. В числе других даров – природа, дружба, мир, искусство, единство.

В столовой первая леди поставила фотографии из личного архива, а также изображения предшественников Байдена и их вторых половин – Кеннеди, Рейганов, Клинтонов и даже Трампов. Здесь же, на каминной доске висят шесть вязаных чулочков для подарков. У Джо и Джил Байденов – шестеро внуков.

В столовой первая леди поставила фотографии из личного архива, а также изображения предшественников Байдена и их вторых половин

В столовой первая леди поставила фотографии из личного архива, а также изображения предшественников Байдена и их вторых половин

Фото: REUTERS

Всего же на декорации ушло почти 2 км лент, более 300 свечей, 78,5 тыс. лампочек, около 10 тыс. игрушек и украшений. В дополнение к елям были заказаны орхидеи – любимые цветы Джил Байден.

А еще личному кондитеру президентской четы Сюзан Моррисон был заказан пряничный домик. Несколько недель команда Моррисон выпекала детали и фигурки, которые затем собрали в уменьшенную, сладкую копию Белого дома. Рядом с ним «построили» больницу, полицейский участок, школу и пожарную часть. Таким образом было решено отдать дань уважения тем, кто был и остается на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Шеф-кондитер, представляя свое творение, похвасталась, что «съесть можно все, кроме доски, на которой все это стоит».

Личному кондитеру президентской четы был заказан пряничный домик

Личному кондитеру президентской четы был заказан пряничный домик

Фото: REUTERS

Не обошлось и без персонального вклада в традицию: впервые на северном портике Белого дома, по просьбе первой леди, повесили рождественский венок.

Все эти приятные хлопоты на высоком уровне не смогут улучшить настроение рядовым американцам: Ассоциация рождественских елей США с сожалением сообщила, что сбои в цепочках поставок уже создают проблемы для тех, кто хотел бы установить у себя в доме живую или искусственную ель.

Стоимость елок из пластика уже выросла в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – суда, прибывающие из Китая, перенаправляются через Панамский канал на Восточное побережье, а это занимает время. Поставки же натуральных деревьев нарушились из-за роста цен на автомобильное топливо, а также из-за лесных пожаров, бушевавших этим летом на западе США.

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