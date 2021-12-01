В Москве состоялся форум «Женщины России — вместе за здоровое будущее»

Президент фонда «Женщины России» Юлия Школенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 ноября в Общественной палате РФ прошел Всероссийский форум «Женщины России — вместе за здоровое будущее». Мероприятие организовано Фондом поддержки национальной женской премии «Женщины России» при поддержке Общественной палаты РФ. Работать на площадке помогали волонтеры из МГИМО.

Цель мероприятия - формирование социально ответственного сообщества деловых женщин, объединенных общими стремлениями в укреплении семейных и традиционных ценностей российского общества.

Вице-президент Фонда «Женщины России», Генеральный директор холдинга «Диагностические Системы» Регина Райнис Фото: Михаил ФРОЛОВ

В работе форума приняли участие:

- Школенко Юлия Андреевна, основатель и президент Фонда «Женщины России»;

- Райнис Регина Александровна, вице-президент Фонда «Женщины России», Генеральный директор холдинга «Диагностические Системы»;

Деловая часть форума Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лаврова Анна Михайловна, Член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации;

- Горева Светлана Викторовна, Руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Фонда «Женщины России», Руководитель социально-цифровой платформы для добровольцев «Твой час» в Ульяновской области. Кандидат в Губернаторы Ульяновской области;

Поклонницы сфотографировались с чемпионом мира по боксу Константином Цзю Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Астафьев Денис Олегович, почетный эксперт Фонда «Женщины России», Основатель и генеральный директор компании «SharesPro».

- Микаелян Айказ Маисович, Заместитель начальника отдела по взаимодействию с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и институтами гражданского общества Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России. Эксперт Комиссии духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета Президента РФ по межнациональным отношениям. Почетный эксперт Фонда «Женщины России»;

- Севрюков Дионис Валентинович, директор по развитию фонда национальной женской премии «Женщины России», генеральный продюсер;

Награду Ирине Винер вручил глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мари Буше, Президент Ассоциации культуры и этикета при Комитете поддержки программ Президента РФ в сфере образования и культуры, директор Высшей Австрийской школы этикета, член международной ассоциации Protocol and Diplomacy International, обладатель почетного звания Посла мира Федерации за всеобщий мир при ООН.

- Фонд «Женщины России» проводит деловые, культурные, образовательные мероприятия. Мы стремимся вовлечь женщин-руководителей в процесс реализации приоритетных направлений развития страны. И создаем условия для более эффективного взаимодействия с органами власти. Сегодня нет ничего важнее, чем здоровье граждан России. Поэтому мы хотим, чтобы результатом сегодняшнего обсуждения стали идеи новых совместных проектов нашего фонда и ваших организаций, - обратилась к участницам Регина Райнис.

Юлия Школенко рассказала о результатах работы фонда «Женщины России» и планах на 2022 год:

- Наш фонд проделал большую работу: мы провели благотворительную акцию по восстановлению русской школы в Бейруте, купили мебель для детей-сирот в детском доме в Подмосковье, помогаем детям Донбасса. Уже работает консультационный центр, где начинающим предпринимательницам предоставляют возможности для расширения бизнеса: индивидуальные консультации, конференции, семинары. Одна из основных задач фонда - открытие филиалов фонда в регионах Российской Федерации, где женщины-лидеры будут нести нашу миссию. Я благодарна всем, кто верит в нашу идею и кто идет с нами в наших проектах.

Ирина Винер и Светлана Орлова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники форума обсудили вопросы благотворительности и меценатства, социальной ответственности бизнеса, правовой помощи и проектного финансирования, финансовой грамотности и социально-ответственного инвестирования. На форуме подписали 10 соглашений о сотрудничестве.

В рамках форума состоялось торжественная церемония премии «Женщины России. Москва», где чествовали известных женщин. Все они достигли выдающихся результатов в своей работе, внесли серьезный вклад в развитие здорового будущего России.

Дмитрий Маликов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лауреаты премии:

- Винер Ирина Александровна, Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, профессор, Герой Труда Российской Федерации.

Награду Ирине Александровне вручил Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия, Секретарь Общественной палаты РФ в 2014-2017 годах.

- Светлана Юрьевна Орлова, советский и российский политик, аудитор Счётной палаты РФ;

- Вероника Игоревна Скворцова, российский государственный деятель, Руководитель Федерального медико-биологического агентства России;

- Наталья Владимировна Паршикова, заместитель руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко;

- Михеева Лидия Юрьевна, Секретарь Общественной палаты РФ, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;

- Грязнова Алла Георгиевна, Почетный президент Финансовой Академии РФ;

- Арина Аяновна Шарапова, российская телеведущая, преподаватель и общественный деятель. Основатель, президент и руководитель некоммерческой организации «Артмедиаобразование»;

- Старостина Елена Алексеевна, актриса, телеведущая;

- Минеева Татьяна Вадимовна, уполномоченный по защите прав предпринимателей г. Москвы;

- Ильичева Ирина Викторовна, Председатель совета директоров школ Северного административного округа, Заслуженный учитель РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования, директор гимназии №1409 г. Москвы, Депутат Московской городской Думы.

- Елена Михайловна Пинджоян, основатель и художественный руководитель группы «Непоседы»;

Гран-при как лучшая медиагруппа получила «Русская медиагруппа». Награду передали Любови Аркадьевне Маляревской, генеральному директору АО «Русская Медиагруппа».

Телеведущая Елена Старостина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Женщин поздравили не менее замечательные мужчины: народный артист России Дмитрий Маликов, чемпион мира по боксу Константин Цзю, художник Александр Шилов, российский и американский актер Игорь Жижикин, программный директор ЯМЭФ Евгений Базылев и другие. А за культурную часть отвечали группа «Непоседы», ансамбль народного танца «Адат», «золотая скрипка» России Анастасия Агличева, певец и композитор, участник шоу «Голос» Виктор Балан и, конечно, Дмитрий Маликов.

Финал национальной премии «Женщины России» состоится на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле 2022 года. Премия направлена на выявление и поощрение ярких, успешных женщин, добившихся впечатляющих результатов в области крупного, среднего и малого бизнеса в качестве руководителя или ТОП-менеджера различных компаний.

Премия проводится для повышения статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, а также для вдохновения женщин на открытие собственного бизнеса и продвижение личного бренда.

Победительниц определят в 25 номинациях: стартап года, социальная ответственность, меценат, бренд года, трансформация, семейный бизнес, прорыв года, руководитель, инновация, территория науки и другие.

Учредители премии обещают, что церемония награждения станет жемчужиной культурной программы ЯМЭФ.

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