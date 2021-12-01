В Москве состоялся форум «Женщины России — вместе за здоровое будущее»

Президент фонда «Женщины России» Юлия Школенко
Фото: Михаил ФРОЛОВ
29 ноября в Общественной палате РФ прошел Всероссийский форум «Женщины России — вместе за здоровое будущее». Мероприятие организовано Фондом поддержки национальной женской премии «Женщины России» при поддержке Общественной палаты РФ. Работать на площадке помогали волонтеры из МГИМО.
Цель мероприятия - формирование социально ответственного сообщества деловых женщин, объединенных общими стремлениями в укреплении семейных и традиционных ценностей российского общества.
Вице-президент Фонда «Женщины России», Генеральный директор холдинга «Диагностические Системы» Регина Райнис
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В работе форума приняли участие:
- Школенко Юлия Андреевна, основатель и президент Фонда «Женщины России»;
- Райнис Регина Александровна, вице-президент Фонда «Женщины России», Генеральный директор холдинга «Диагностические Системы»;
Деловая часть форума
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Лаврова Анна Михайловна, Член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации;
- Горева Светлана Викторовна, Руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Фонда «Женщины России», Руководитель социально-цифровой платформы для добровольцев «Твой час» в Ульяновской области. Кандидат в Губернаторы Ульяновской области;
Поклонницы сфотографировались с чемпионом мира по боксу Константином Цзю
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Астафьев Денис Олегович, почетный эксперт Фонда «Женщины России», Основатель и генеральный директор компании «SharesPro».
- Микаелян Айказ Маисович, Заместитель начальника отдела по взаимодействию с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и институтами гражданского общества Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России. Эксперт Комиссии духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета Президента РФ по межнациональным отношениям. Почетный эксперт Фонда «Женщины России»;
- Севрюков Дионис Валентинович, директор по развитию фонда национальной женской премии «Женщины России», генеральный продюсер;
Награду Ирине Винер вручил глава Удмуртии Александр Бречалов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Мари Буше, Президент Ассоциации культуры и этикета при Комитете поддержки программ Президента РФ в сфере образования и культуры, директор Высшей Австрийской школы этикета, член международной ассоциации Protocol and Diplomacy International, обладатель почетного звания Посла мира Федерации за всеобщий мир при ООН. - Пантелеева Алеся Александровна, Руководитель экономического развития фонда "Женщины России".
- Фонд «Женщины России» проводит деловые, культурные, образовательные мероприятия. Мы стремимся вовлечь женщин-руководителей в процесс реализации приоритетных направлений развития страны. И создаем условия для более эффективного взаимодействия с органами власти. Сегодня нет ничего важнее, чем здоровье граждан России. Поэтому мы хотим, чтобы результатом сегодняшнего обсуждения стали идеи новых совместных проектов нашего фонда и ваших организаций, - обратилась к участницам Регина Райнис.
Юлия Школенко рассказала о результатах работы фонда «Женщины России» и планах на 2022 год:
- Наш фонд проделал большую работу: мы провели благотворительную акцию по восстановлению русской школы в Бейруте, купили мебель для детей-сирот в детском доме в Подмосковье, помогаем детям Донбасса. Уже работает консультационный центр, где начинающим предпринимательницам предоставляют возможности для расширения бизнеса: индивидуальные консультации, конференции, семинары. Одна из основных задач фонда - открытие филиалов фонда в регионах Российской Федерации, где женщины-лидеры будут нести нашу миссию. Я благодарна всем, кто верит в нашу идею и кто идет с нами в наших проектах.
Ирина Винер и Светлана Орлова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Участники форума обсудили вопросы благотворительности и меценатства, социальной ответственности бизнеса, правовой помощи и проектного финансирования, финансовой грамотности и социально-ответственного инвестирования. На форуме подписали 10 соглашений о сотрудничестве.
В рамках форума состоялось торжественная церемония премии «Женщины России. Москва», где чествовали известных женщин. Все они достигли выдающихся результатов в своей работе, внесли серьезный вклад в развитие здорового будущего России.
Дмитрий Маликов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Лауреаты премии:
- Винер Ирина Александровна, Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, профессор, Герой Труда Российской Федерации.
Награду Ирине Александровне вручил Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия, Секретарь Общественной палаты РФ в 2014-2017 годах.
- Светлана Юрьевна Орлова, советский и российский политик, аудитор Счётной палаты РФ;
- Вероника Игоревна Скворцова, российский государственный деятель, Руководитель Федерального медико-биологического агентства России;
- Наталья Владимировна Паршикова, заместитель руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко;
- Михеева Лидия Юрьевна, Секретарь Общественной палаты РФ, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;
- Грязнова Алла Георгиевна, Почетный президент Финансовой Академии РФ;
- Арина Аяновна Шарапова, российская телеведущая, преподаватель и общественный деятель. Основатель, президент и руководитель некоммерческой организации «Артмедиаобразование»;
- Старостина Елена Алексеевна, актриса, телеведущая;
- Минеева Татьяна Вадимовна, уполномоченный по защите прав предпринимателей г. Москвы;
- Ильичева Ирина Викторовна, Председатель совета директоров школ Северного административного округа, Заслуженный учитель РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования, директор гимназии №1409 г. Москвы, Депутат Московской городской Думы.
- Елена Михайловна Пинджоян, основатель и художественный руководитель группы «Непоседы»;
Гран-при как лучшая медиагруппа получила «Русская медиагруппа». Награду передали Любови Аркадьевне Маляревской, генеральному директору АО «Русская Медиагруппа».
Телеведущая Елена Старостина
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Женщин поздравили не менее замечательные мужчины: народный артист России Дмитрий Маликов, чемпион мира по боксу Константин Цзю, художник Александр Шилов, российский и американский актер Игорь Жижикин, программный директор ЯМЭФ Евгений Базылев и другие. А за культурную часть отвечали группа «Непоседы», ансамбль народного танца «Адат», «золотая скрипка» России Анастасия Агличева, певец и композитор, участник шоу «Голос» Виктор Балан и, конечно, Дмитрий Маликов.
Финал национальной премии «Женщины России» состоится на Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле 2022 года. Премия направлена на выявление и поощрение ярких, успешных женщин, добившихся впечатляющих результатов в области крупного, среднего и малого бизнеса в качестве руководителя или ТОП-менеджера различных компаний.
Премия проводится для повышения статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, а также для вдохновения женщин на открытие собственного бизнеса и продвижение личного бренда.
Победительниц определят в 25 номинациях: стартап года, социальная ответственность, меценат, бренд года, трансформация, семейный бизнес, прорыв года, руководитель, инновация, территория науки и другие.
Учредители премии обещают, что церемония награждения станет жемчужиной культурной программы ЯМЭФ.