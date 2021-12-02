Переход на зеленую энергетику — еще один способ подсадить весь мир на долларовый крючок

Альтернативная энергетика - это все крайне неэффективные, убыточные вещи Фото: Shutterstock

Возможность перехода к чистой энергетике на Западе обеспечена не новыми технологиями, а запуском денежных печатных станков. Такое мнение высказал в ходе дискуссии на форуме «Россия зовет» заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

- Никто упорно не произносит, что все дело в монетарной политике. Альтернативная энергетика - это все крайне неэффективные, убыточные вещи. И это возможно делать только если кто-то постоянно рефинансирует убытки. Если ты можешь взять доллар, возвращаешь с него 1 цент, а сам доллар никогда не возвращаешь, а постоянно рефинансируешь - тогда это возможно. Это практически бесплатные деньги. В реальной экономике с нормальными процентными ставками такое невозможно, потому что низкомаржинальный бизнес никогда при этом не проживет достаточно долго, чтобы достичь технологической зрелости, - заявил Павел Сорокин.

При этом замминистра напомнил, что лучше хотят жить не только в США и Европе, но и в остальных странах мира.

- Получается так, что страны, которые дают на сегодня 75-80 процентов парниковых выбросов, говорят всем остальным: «Стоп, мы достаточно развились, поэтому вы должны остановиться в развитии, и вы должны купить у нас технологию, то есть снова перейти на содержание к нам». Очевидно, что никакая страна в Африке, Южной Америке или Азии не сможет напечатать столько денег, чтобы этот цикл пройти. Это могут себе позволить только США, Европа и в перспективе Китай. А все остальные страны попадут к ним в еще большую зависимость, - сказал Сорокин.

Согласно данным Всемирного банка, в развитых странах (Европа, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия) сейчас на душу населения приходится более 10 тонн выбросов CO2 в год, тогда как в развивающихся - лишь более 4 тонн в год.

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