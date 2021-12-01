Малый и средний бизнес предлагают не штрафовать

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В ближайшее время ожидается рассмотрение предложенных Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП изменений в КоАП. Они призваны снизить административное давление на предпринимателей в нашей стране. Улучшение бизнес-климата стало одной из главных тем прошедшего 1 декабря заседания правкомиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Бизнесу сегодня важны как меры поддержки финансового плана, так и комфортные, понятные условия работы, отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Разработанные поправки в КоАП включают в себя четыре инициативы, которые должны работать в совокупности.

«Первая — дать предпринимателю «право на ошибку». Предупреждать его при первом нарушении и разъяснять, а не сразу штрафовать, если не был никому причинен вред. Вторая — уменьшить размер штрафа для микро и малых предприятий, приравняв их по размеру штрафа к индивидуальным предпринимателям. Если категория ИП не указана в КоАП, то сумма штрафа должна составлять не больше половины от штрафа для юридического лица», — сказал Александр Исаевич.

На улучшение бизнес-климата направлена и инициатива по отмене одновременных штрафов для юрлица и должностного лица. Сейчас их могут налагать одновременно, в том числе в ситуациях, когда нарушение было допущено не по вине предпринимателя, а по халатности или с умыслом работника. Поправки в КоАП предусматривают исключение двойной ответственности за одно нарушение. Они также включают переход на систему «одна проверка — одна санкция», предлагая отказаться от суммирования штрафов, наложенных в рамках одной проверки.

Закрепление в Административном кодексе четырех новых положений не только продемонстрирует бизнесу нацеленность государства на диалог с ним, но и станет новым форматом партнерских отношений.

Одновременно, считает Александр Исаевич, необходимо сделать акцент на развитии системы финансовой поддержки малых и средних предприятий. Так, Корпорация МСП рассчитывает выдать им в следующем году поручительства, которые помогут привлечь не менее 170 млрд рублей. Итоговая сумма вырастет за счет масштабирования «зонтичного» механизм, который уже показал свою эффективность и сделал кредиты для бизнеса более доступными.

«Первое — снижение процентной ставки для бизнеса. Сейчас она в среднем составляет 10%, без механизма ставка была бы минимум на 1,5% выше. Второе — заемное финансирование стало доступно даже тем предпринимателям, которые ранее не могли его получить. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит. Третье — доля малого и микробизнеса, она в портфеле составляет 97%», — подчеркнул глава Корпорации МСП.

«Зонтичный» механизм сегодня работает во был всех регионах страны, в нем задействованы девять федеральных и региональных банков. Из всех выданных кредитов каждый четвертый получили представители пострадавших от COVID-19 отраслей.