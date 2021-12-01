«Сколько еще таких невест будет»: Тарзан недоволен выбором сына, живущего со стриптизершей

Еще недавно Мелисса Фокс - невеста Архипа Глушко - выступала в одном из московских стриптиз-клубов. Фото: кадр видео.

Минувшей весной 19-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип обручился со своей девушкой - 20-летней Мелиссой Фокс. У избранницы звездного наследника весьма необычная профессия: еще недавно она выступала в одном из московских стриптиз-клубов. После долгого молчания Сергей Глушко, и сам прославившийся в стриптизе под псевдонимом Тарзан, впервые высказался относительно потенциальной невестки. Суда по всему, от избранницы сына звездные родители не в восторге.

Несмотря на то, что Королева и Глушко не запрещают Архипу строить отношения со стриптизершей и разрешили девушке поселиться под их крышей, Сергей дал понять, что не одобряет выбор сына. Тарзан уверен, что это увлечение – лишь временный эпизод в жизни Архипа. Сергей убежден, что таких девушек у парня будет еще много.

- Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много. Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам, - высказался Сергей Глушко в эфире Пятого канала.

Наташа Королева и Сергей Глушко недовольны выбором сына. Фото: Инстаграм.

Несмотря на помолвку, сыграть свадьбу молодые люди пока не решаются. Архип – студент, изучает японский язык в Высшей школе экономики. Своих доходов у парня нет. Родители платят за его образование и обеспечивают наследника, пока он не встал на ноги. Мелисса же до недавнего времени очень прилично зарабатывала стриптизом. Но теперь сменила профессию (которой, как поговаривают, была недовольна Наташа Королева). Выступать в ночных клубах невеста Глушко-младшего перестала, теперь она - стилист-визажист. Девушка гримирует участников шоу и публичных мероприятий.

Правда, доходы начинающего визажиста нельзя назвать высокими – работая в ночных клубах, Мелисса зарабатывала в разы больше. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ девушка рассказывала, что часто платила за Архипа в ресторанах и в ночных клубах, поскольку была гораздо состоятельнее возлюбленного. По ее словам, она зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей в месяц.

Раньше Мелисса очень прилично зарабатывала стриптизом. Фото: Инстаграм.

- Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей в месяц. Я жадная стриптизерша, - рассказывала будущая невестка Королевой.

Девушка раскрыла секрет своих высоких доходов: работая в ночных клубах, она научилась мастерски раскручивать мужчин на деньги.

- Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки, - делилась опытом труженица танцпола. - Я могла выпить за ночь бутылку коньяка, а то и две, и уйти спокойненько, не шатаясь.

Сейчас Мелисса вместе с Архипом занимает верхний этаж в особняке его родителей в элитном подмосковном поселке Крекшино. Фото: Инстаграм.

Сейчас Мелисса вместе с Архипом занимает верхний этаж в особняке его родителей в элитном подмосковном поселке Крекшино. Молодые люди живут на всем готовом. Будущей невестке даже не приходится заниматься домашним хозяйством, поскольку за порядок в доме отвечает Королева.