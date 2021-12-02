Пандемия сильно ударила по сердечникам, диабетикам и вызвала волну психических расстройств: врачи рассказали, что происходит в эпоху COVID-19 с другими болезнями

С тех пор, как в нашу жизнь ворвался ковид, другие болезни как будто отошли на второй план. Фото: Иван МАКЕЕВ

С тех пор, как в нашу жизнь ворвался ковид, другие болезни как будто отошли на второй план. Но они никуда не делись. Более того, еще в начале пандемии эксперты предупреждали: из-за того, что все силы здравоохранения брошены на борьбу с коронавирусом, так или иначе могут пострадать пациенты с неинфекционными заболеваниями. Это неизбежно, поскольку даже при всем желании и вливании финансовых средств государство не может резко увеличить количество врачей и медсестер. Многим медработникам пришлось экстренно переключаться на спасение больных с ковидом.

Насколько оправдались тревожные прогнозы о том, что пандемия сильно ударит по людям с другими болезнями? Об этом рассказали ведущие медицинские эксперты на круглом столе «Неинфекционные заболевания: невидимая глобальная эпидемия».

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ КАТАСТРОФЫ: КОРОНАВИРУС «ПОМОГ» АТЕРОСКЛЕРОЗУ

- Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире и в нашей стране. Они идут с огромным отрывом от всех болезней, как инфекционных, так и неинфекционных, - говорит доктор медицинских наук, профессор, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Игорь Сергиенко. - В России смертность от таких заболеваний намного превышает европейскую. По данным за 2019 год на 100 тысяч населения у нас погибает 573 человека. Это огромная цифра. Половина умирает от ишемической болезни сердца (ИБС), остальные - от инсультов, сердечной недостаточности.

К такой тяжелой картине приводят три основных фактора: гипертония, дислипидемия (повышенный холестерин) и курение, отметил эксперт. В основе всего лежит атеросклероз - заболевание, при котором на внутренней оболочке кровеносных сосудов образуются холестериновые наросты.

Для возникновения атеросклеротической бляшки нужны три составляющих, поясняет кардиолог. Первая - повреждение эндотелия, то есть внутренней выстилки сосудов. Его нам дает курение, сахарный диабет, ожирение, загрязнение окружающей среды. Второе - системное воспаление, которое возникает в ответ на повреждение. Третье - избыток холестерина. «У первобытного человека уровень холестерина был 1,3 - 2 ммоль/л. У нас сейчас в среднем 6,5 ммоль/л», - говорит Игорь Сергиенко. Когда повреждены стенки кровеносных сосудов, то при избытке холестерина происходит формирование атеросклеротических бляшек. При этом важно понимать: таблетками и уколами мы можем влиять только на уровень холестерина, предупреждает врач. Попытки «залатать» повреждения эпителия сосудов или погасить системное воспаление пока, увы, безуспешны.

Появление ковида подлило масла в огонь, рассказывает профессор. «У больных COVID-19 развивается воспаление внутренней выстилки сосудов, а это мощнейший вклад в прогрессирование атеросклероза. На фоне коронавирусной инфекции происходит резкое изменение состояния, дестабилизация маленькой холестериновой бляшки, которая, казалось бы, прежде ни на что не влияла. Эта бляшка надрывается, закрывается тромбом - и мы получаем сердечно-сосудистые осложнения, в том числе фатальные», - описывает кардиолог.

- К сожалению, заболеваемость и смертность от кардиологических проблем [во время пандемии] резко увеличились, - отмечает доктор Сергиенко. - Об этом можно смело говорить, хотя официальной статистики пока нет. Очень часто причиной смерти пациентов с ковидом становится именно сердечно-сосудистая патология, тромбозы и т.д.

ВАЖНО

К лекарствам от ковида нужно добавлять кардиологические препараты

- Год назад наш центр был перепрофилирован под ковид, мы работали в красной зоне, - вспоминает врач. - И сразу стало понятно: при лечении коронавирусной инфекции ни в коем случае нельзя отменять кардиологические препараты, такие как статины, сартаны, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ. Потом это было подтверждено результатами многих исследований. Сейчас мы приходим к мнению: даже если пациенту прежде не назначались упомянутые лекарства и при этом у него не низкий сердечно-сосудистый риск (есть лишний вес, курильщик, повышенный холестерин и др.), то нужно рассмотреть вопрос о добавлении таких препаратов к основной антиковидной терапии.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: МИНИМУМ ТРЕТЬ БОЛЬНЫХ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДИАГНОСТИКИ

В числе других болезней, которые были наиболее частыми причинами преждевременного ухода из жизни в доковидную эпоху - диабет 2-го типа (инсулиннезависимый).

- Он страшен своими осложнениями, - рассказала на круглом столе доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой эндокринологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Нина Петунина. - Именно из-за опасных осложнений диабет входит в число неинфекционных заболеваний, которые ложатся самым тяжелым бременем и на самих пациентов, и на систему здравоохранения. Диабет основная причина нетравматических ампутаций рук и ног, а также гемодиализа (подключения к «искусственной почке». - Ред.). У больных поражаются крупные и мелкие сосуды [из-за повышенного уровня глюкозы в крови], и по этой причине диабет независимо от других факторов риска в 2-4 раза увеличивает угрозу сердечно-сосудистых патологий, в том числе инфарктов и инсультов. 30% больных диабетом погибают от сердечной недостаточности. Причем, у большинства пациентов - 75% - тяжелые осложнения развиваются в активном, трудоспособном возрасте: в 40-60 лет.

К сожалению, приход коронавируса сильно ухудшил ситуацию на фронте борьбы с диабетом, признает эксперт.

- После начала пандемии очень заметно упала выявляемость диабета 2-го типа: в 2020-м она оказалась на 30% ниже, чем в предыдущие годы, - говорит профессор Петунина. - Это связано с периодом самоизоляции, ограничением возможности получать медпомощь из-за перепрофилирования медорганизаций под ковид. Данные очень тревожные. Потому что не выявленный вовремя диабет - шаг к поздней диагностике. Это означает, что болезнь будет обнаружена на том этапе, когда уже слишком высок риск опасных осложнений.

Ситуация усугубляется тем, что уже точно известно: диабет резко повышает риск тяжелого течения и летальности от ковида, добавляет врач. Но есть очень важный нюанс:

- Если пациент компенсированный (то есть принимаются лекарства и другие меры, чтобы показатель глюкозы в крови был на приемлемом уровне. - Ред.), то шансы на успешное лечение ковида многократно возрастают, - обнадеживает профессор. - 98% больных, имевших хорошую компенсацию диабета, выжили.

В то время как при плохом состоянии углеводного обмена (прежде всего об этом сигналит серьезное повышение уровня глюкозы) смертность от ковида составила 11%. То есть умирает каждый десятый пациент с некомпенсированным диабетом, заразившийся коронавирусом, сообщила Нина Петунина.

К лекарствам от ковида нужно добавлять кардиологические препараты Фото: Иван МАКЕЕВ

ТРИАДА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПОШЛА В РОСТ

- Самые частые психические расстройства у людей во всем мире это триада: депрессия, тревога и нарушения сна, - говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап. - Депрессия развивается у каждого седьмого человека на земле как минимум раз в жизни. У женщин - в два раза чаще, чем у мужчин. Потому что у них выше психическая уязвимость и более тонкие гормональные настройки, они чувствительнее к колебаниям гормональных профилей.

Депрессия это не просто плохое настроение, а серьезная болезнь, напоминает врач. Если ее не лечить, то в числе прочих рисков повышается угроза развития болезни Альцгеймера. Кроме того, депрессия вносит серьезный вклад в развитие ишемической болезни сердца, которая лидирует среди причин смертности.

- С началом пандемии здравоохранение везде стало буквально трещать по швам, - продолжает профессор Сиволап. - Во всех странах мира без исключения стало очень трудно получить непрофильную медпомощь [то есть не для лечения COVID-19]. Многие психиатрические больницы перепрофилировали под ковидные госпитали. Да и вообще из дома никуда особо не выйдешь.

При этом изначально было понятно, и исследования потом подтвердили: депрессия сама по себе препятствует лечению и профилактике ковида, отмечает психиатр.

- При депрессии зачастую происходит снижение ценности личности в собственных глазах. Человек находится в состоянии апатии, безразличия и в принципе не хочет обращаться за какой бы то ни было медпомощью. Кроме того, некоторые наши пациенты с психозами не очень способны соблюдать необходимые санитарные меры, и поэтому невольно способствуют распространению эпидемии. Их труднее заставлять держать дистанцию, соблюдать масочный режим и принимать другие меры предосторожности.

Врачи заметили, что уже с первых месяцев эпидемии начался прирост наиболее частых психических нарушений - той самой триады: депрессия, тревога и нарушения сна.

- Сначала это заметили китайские медики. Показатели психических нарушений сразу же взлетели у врачей и медсестер, которые работают в красной зоне. А потом и у всего общества в целом. Затем появились соответствующие данные из Европы, США, у нас такая же ситуация, - рассказывает доктор Сиволап. - У меня самого резко увеличилось количество пациентов, жалующихся на симптомы депрессии, бессонницу и тревожные расстройства.

Эпидемии всегда сопровождаются психотравмирующими факторами, которые повышают уровень невротизации общества. Для многих людей проблемой становится «травма изоляции», особенно для пожилых. Это способствует росту депрессий, поясняет врач. Плюс добавились постковидные психические нарушения: и те же депрессии, и нейрокогнитивные расстройства, нарушения памяти и внимания.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как сберечь здоровье в условиях эпидемии?

Врачи сходятся в одном: прежде всего - профилактика. Есть четыре главных фактора, которые сильнее всего влияют на развитие самых опасных неинфекционных заболеваний (НИЗ): курение, злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности и неправильное питание. Суммарно они являются причиной более 80% случаев преждевременной смертности от НИЗ, подчеркивают эксперты. И при этом в наших руках - отказ от привычек-убийц, изменение образа жизни.

Также участники круглого стола дали конкретные советы:

- начиная с 40-ка лет, обязательно ежегодно сдавайте анализ крови для определения уровня холестерина и глюкозы в крови. Результаты должен трактовать врач-терапевт;

- не пренебрегайте бесплатной диспансеризацией по полису ОМС;

- обязательно принимайте назначенные лекарства для нормализации артериального давления, глюкозы, снижения уровня холестерина - отказ от них в условиях эпидемии резко повышает риск смертельного исхода ковида;

- если у вас долго сохраняется подавленное настроение, развивается бессонница, мучит чувство тревоги - обязательно обращайтесь к врачу-психиатру. Депрессию и другие психические расстройства нужно лечить, не дожидаясь, пока они приведут к тяжелым последствиям.