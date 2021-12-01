Чему учит Виктория Боня в своем марафоне "Женщин-богинь": дышим пальчиками, рожаем без анестезии и заставляем мужчин работать за нас

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распиаренные курсы от звезд заполонили Сеть - она, как известно, резиновая и выдержит любой поток сознания. Свои марафоны народу уже продали Анфиса Чехова, Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова... А светская львица Виктория Боня и вовсе зашла на третий круг: начинала с курсов по фейс-фитнесу, потом учила поклонниц, как стать "женщиной на миллион", затем - "женщиной-богиней"... Казалось бы - ну кто это купит, да еще и за десятки тысяч рублей? Ан нет, предприятие оказалось успешным: в "жирные" месяцы, по словам самой Бони, только на этих уроках она зарабатывает по 200 тысяч долларов - около 15 миллионов рублей. Впрочем, другие "инфоцыгане" заколачивают и сотни миллионов.

Содержание курсов доступно только участникам, в Сети их просто так не найдешь: зря что ли люди платили бешеные тысячи? Однако, блогер Катя Конасова купила доступ к материалам от Бони за 60 тысяч рублей, чтобы рассказать публике о содержании марафона "женщин-богинь". Оказалось, за эти деньги он набит милыми глупостями и даже плагиатом.

Так, например, Вика призывает девушек расширить рамки сознания - например, прыгнуть с парашютом. Только тогда они смогут усвоить тезисы, которые дает им автор. В противном случае взятки гладки: информацию от Бони участницы марафона просто не поймут. Также светская львица предлагает найти свой сценарий поведения - это может быть "женщина-прислуга", "женщина-спасатель", женщина "все сама", и предупреждает: все они приводят к одиночеству, болезням и алкоголизму.

- Оказалось, сценарии из курса Бони и пути выхода из них слово в слово скопированы с книги Клода Штайнера "Сценарии жизни людей", - рассказала Катя Конасова и привела в доказательство несколько скриншотов. - А урок о том, как на нашу жизнь влияют обиды, Боня взяла из статьи в журнале по психологии. Также автор марафона предлагает сделать практику, которую используют Елена Блиновская и другие продавцы курсов - прописать свои негативные установки и опровергнуть их. Видимо, "инфоцыгане" позабыли про авторское право, продавая под своим именем чужие практики и советы.

Сценарии из курса Бони оказались слово в слово скопированы с книги Клода Штайнера "Сценарии жизни людей". Фото: скриншот YouTube-канала Кати Конасовой.

Впрочем, есть в курсе и ноу-хау от самой Виктории Бони. Так, в очередном видеоуроке звезда Инстаграма, красиво возлежа на диване, учит женщин дышать пальцами.

- Эта медитация раскроет вашу женственность и приведет вас в состояние женщины-богини, - обещает Боня. - Я хочу, чтобы вы на протяжении 40 дней каждый вечер без остановки делали эту медитацию. Через мизинчик и фалангу левой руки вы будете вдыхать и говорить фразу "Я есть блаженство бога". Затем мы дышим безымянным пальчиком. Повторяем по три раза на каждый пальчик "Я есть блаженство бога".

Также, по мнению автора, богиням не стоит торопиться, ведь они не опаздывают, а просто "выравнивают пространство и время".

- Помните, женщина в состоянии богини никуда не спешит и никогда никуда не опаздывает. Когда вы приходите не в то время, которое положено, значит, так нужно. Вы это принимаете, - убаюкивает Вика в своем марафоне. - Поймите, когда мы вскакиваем и бежим, наша энергия утрачивается.

Еще один совет Бони - не бежать от боли. И это уже может быть опасно.

- Мы не можем стать осознанными, если мы не осознаем боль и страх. Сегодня очень многие женщины рожают детей с анестезией. Когда мы боимся, мы готовы принять любую таблетку, сделать любой укольчик. Но на самом деле, в боли и страхе нет ничего такого, что мы не смогли бы перенести, - уверена выпускница "Дома-2".

Ну и наконец, главный урок: женщинам не стоит быть слишком сильными. Куда важнее раскрыть свою женскую энергию:

- Социум требует от женщин быть достигаторшами, поэтому и феминизм процветает. Но это мужская энергия. А если ты в контакте с собой, то можешь свернуть горы, не пошевелив даже пальцем. Всю работу будет делать мужчина - в этом наша женская сила. Нам надо наполнять себя энергией, потому что женщина есть проводник любви. Если ты будешь любить себя такой, какая ты есть сегодня, далее начинает происходить трансформация. Например, если ты недовольна своим весом, вес начинает выравниваться, потому что ты входишь в гармонию с собой, - учит Виктория, хотя сама, едва речь заходит о похудении, практикует диеты и голодание...

Кстати, критику в свой адрес Боня воспринимает спокойно. Пока блогеры разоблачают один марафон, она уже выпускает другой: ценник в новом женском курсе от Виктории достигает 250 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат разоблачил онлайн-марафон стройности от Анфисы Чеховой

Сайт kp.ru вместе с экспертом изучил договор на курс знаменитости стоимостью до 190 тысяч рублей (подробности)