20 лет эволюции «Единой России»

20 лет назад - 1 декабря 2001 года – в результате объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» и «Наш дом - Россия» на свет появилась партия «Единая Россия». Сегодня это зрелая политическая сила, объединяющая неравнодушных людей разных профессий, которые главной целью видят сильную независимую страну, отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Тогда практически никакие из социальных обязательств перед гражданами не исполнялись, - напомнил политик. - Такое сейчас просто невозможно представить».

Политик убежден, что та поддержка населения, которую партия получила по итогам парламентских выборов в сентябре, была бы невозможной без внутренней эволюции. Например, в этом году партия впервые в политической истории страны сформировала свои списки по результатам праймериз - открытого предварительного голосования. При этом ЕР дает множество инструментов начинающим политикам, поддерживает социальные проекты, уделяя особое внимание волонтерской деятельности.

«Именно «Единая Россия» организовала в каждом регионе волонтерские штабы, которые в пандемию помогают врачам и гражданам. Именно «Единая Россия» перед принятием ключевых законопроектов проводит обсуждение этих инициатив с профессиональным сообществом, с жителями во всех регионах страны, с общественными организациями, чтобы выработать максимально взвешенное решение, - отметил депутат. - В этот день я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто поддерживает нас, критикует, предлагает решения, всем, кто неравнодушен к будущему России».