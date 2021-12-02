Как и ожидалось, локдаун в Австрии продлен еще на 10 дней Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в создании новой вакцины от COVID-19 из-за появления его нового штамма. Пока не доказано снижение эффективности уже существующих препаратов, ВОЗ не будет настаиваться на ином, рекомендуя лишь доработать одобренные ею и уже применяемые в мире вакцины. Агентство Fitch не будет пока рассматривать и включать в свои прогнозы экономического роста риски нового «омикрон»-штамма из-за недостатка проверенной информации о нем. При этом специалисты агентства считают, что столь глобальный спад, как в первой половине прошлого года, в мировой экономике из-за «омикрона» маловероятен. «Омикрон» выявлен уже в 24 странах мира. Количество случаев составляет 226. Днем ранее новый штамм COVID-19 был зафиксирован в 21 государстве. Список пополнили США, Саудовская Аравия и Бразилия. Во всех случаях заболевание было диагностировано у прибывших из Африки.

Израиль

Министр здравоохранения Ницан Горовиц пообещал, что границы Израиля для иностранцев скоро откроются. По его словам, решение закрыть страну для туристов из-за рубежа было вынужденной и краткосрочной мерой, длительность которой составит 14 дней. Те, кто привит "Спутником V", смогут приезжать при наличии у них сертификата о вакцинации и справки об антителах.

Норвегия

Королевство открыло границы для привитых туристов из России. Если путешественник вакцинирован «Спутником V», то ему будет необходимо соблюсти некоторые условия, главным из которых является 3-дневный карантин. Его нужно будет пройти за свой счет.

Австрия

Как и ожидалось, локдаун в стране продлен еще на 10 дней. Срок тотальных ограничений для австрийцев станет самым длительным с начала пандемии. Также в парламент внесен законопроект об обязательной начиная с февраля 2022 года вакцинации для всех граждан. Если он будет принят, то за первый отказ от прививки придется заплатить штраф в размере 3600 евро, за второй – 7200, а альтернативой станет 4-месячный срок в тюрьме.

Греция

Правительство постановило, что все жители республики в возрасте старше 60 лет должны быть вакцинированы. После первого и второго отказов - штраф в размере 3600 евро, либо месяц в тюрьме.

Испания

Всем аэропортам страны предписано прекратить авиасообщение с рядом африканских стран. Решение принято из-за появления на Черном континенте нового «омикрон»-штамма коронавируса.

Куба

Вирусологи Острова Свободы разрабатывают вакцину против «омикрон»-штамма. Они намерены завершить работу над препаратом в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава кубинского биомедхолдинга BioCubaFarma Эдуардо Мартинес Диас.

Украина

Глава Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал: новая волна COVID-19 накроет Незалежнюю в январе 2022 года. Одновременно он признал, что коронавирус способен менять прогнозы, «поэтому говорить определенно что-либо очень сложно».

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 2 декабря 2021 года:

Всего заболевших 262 666 591

Всего умерших 5 213 740

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 315 354 Умерших: 30 148

Всего:

Заболевших: 48 520 789 Умерших: 779 802

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 235 611 Умерших: 5 512

Всего:

Заболевших: 5 881 432 Умерших: 101 474

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 103 069 Умерших: 4 155

Всего:

Заболевших: 10 285 338 Умерших: 145 413

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 019 345 Умерших: 33 387

Всего:

Заболевших: 9 468 640 Умерших: 269 900

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 710 706 Умерших: 5 807

Всего:

Заболевших: 8 797 558 Умерших 76 842

По данным Университета Джона Хопкинса.

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