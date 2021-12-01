Эксперт о созданном по инициативе Сбера национальном ESG-альянсе: «Экологические риски больше нельзя игнорировать»

1 декабря по инициативе Сбера и 27 крупнейших компаний был создан национальный ESG-альянс. Забота об окружающей среде – один из основных принципов ESG. Миссией национального ESG-альянса станет содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.

Повестка ESG выходит на первый план не только в России, но и во всем мире. Чем важно для России создание ESG-альянса, «Комсомолке» рассказала директор Центра устойчивого развития Московской школы управления СКОЛКОВО Елена Дубовицкая.

- По данным Всемирного экономического форума, половина топ-10 глобальных рисков современности приходится на экологические риски, при этом 5 лет назад в этот список входил только один риск – риск неудачи противостоять изменению климата. Стоит отметить, что эти риски являются комплексными, и оказывают воздействие на природу и общество в целом. ESG-риски больше нельзя игнорировать, их последствия могут быть необратимыми. Понимая важность решения глобальных проблем, государства, инвесторы, бизнес и НКО включаются в ESG-повестку, - поясняет Елена Дубовицкая. Эксперт привела статистику.

Так, по данным UN PRI, количество принятых нормативных документов с 2019 по 2020 год выросло на 35% Инвесторы тоже не остаются в стороне: по данным PwC, 72% частных инвесторов в мире перед приобретением активов всегда оценивают объект сделки на предмет ESG-рисков и возможностей.

- Общество оказывает давление на бизнес: 47% российских потребителей ждут, что бизнес будет нести ответственность за воздействие на окружающую среду, - отмечает эксперт.

По мнению Елены Дубовицкой, создание национального ESG-альянса - своевременное решение.

- В одиночку невозможно добиться полноценного включения ESG-принципов в национальную повестку устойчивого развития. Только совместными усилиями могут быть решены глобальные проблемы, с которыми столкнулось наше поколение. В этом случае создание национального ESG-альянса является своевременным решением. Он задуман как постоянно действующая платформа для активного диалога и вовлечения бизнеса, государства и общества в ESG-повестку, - отмечает Елена Дубовицкая.

По ее словам, одна из сложностей ESG-сотрудничества между различными группами заинтересованных сторон – поиск компромисса между интересами коммерческих организаций, органов власти и общественности.

- Площадка ESG-альянса поможет устранить эту сложность и добиться гармонизации сотрудничества по всем направлениям развития, - отмечает эксперт.