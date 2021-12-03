Экологический проект «Комсомольской правды» вошел в шорт-лист международной премии.

Международная премия Eventiada IPRA GWA объявила шорт-лист 2021 года. На участие в ней подали заявки корпорации, общественные организации, госорганы и просто креативные молодые люди из 15 стран- участниц. Рассматривались проекты из Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Хорватии и Эстонии. Напомним, в прошлом году премия стала частью программы Международной Ассоциации по связям с общественностью по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН. Новшеством этого года стала поддержка идей в области социально-экологической ответственности бизнеса, успешных кампаний. А профессионалам, продвигающим отрасль вперед и создающим новые направления, вручат премию "PR-визионер».

- У нас рекордное число стран-участниц – 15,-отметил президент Eventiada IPRA GWA, президент Elefante Porter Novelli (КГ Орта)Алексей Сафронов. -Количество заявок также увеличилось примерно на 20%. Большой популярностью пользуются номинации, посвящённые ESG, Целям Устойчивого Развития ООН, социальные и общественные проекты, а также традиционно большая конкуренция в корпоративных и маркетинговых блоках. Для этого года также специфичен резкий рост HR-проектов и кампаний, нацеленных на работу с персоналом и потенциальными сотрудниками.

Многие из работ связаны с экологической тематикой. Жюри определит лучшие проекты, способные обеспечить экологическую устойчивость городов и поселков, сохранение и рациональное использование морских ресурсов, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

А проект Издательского дома «Комсомольская правда» «Начни с себя», посвященный людям, благодаря которым мир еще не оказался на грани природной катастрофы, вошел в шорт –лист номинации «Лучший проект в поддержку защиты и восстановления экосистем суши и содействия их рациональному использованию, прекращения и обращения вспять деградации земель и прекращения процесса утраты биоразнообразия».

Этот проект продолжается и в этом году - в виде конкурса лучших молодежных экопроектов «Начни с себя 2.0». В течение 10 дней до 12 декабря 2021 года идет всенародное молодежное голосование, принять участие в котором можно тут. Победители будут объявлены уже 15 декабря, а три участника конкурса, набравших наибольшее количество голосов, будут награждены дипломами и станут героями специального репортажа сайта «Комсомольской правды».

Шорт-лист премии доступен всем желающим на сайте www.eventiada.com. Победители и лауреаты будут названы 7 декабря.

Церемония награждения победителей премии «вживую» в этом году проходить не сможет – из-за ограничений, связанных с коронавирусом. И все же в конце этого и начале 2022 года под эгидой премии пройдут стратегические сессии и круглые столы, на которых будут с участием лауреатов и членов жюри анализироваться коммуникационные тренды.