Ленинградская область предложила смягчить условия участия предприятий в нацпроекте «Производительность труда»

Александр Дрозден­ко предложил отменить существующие сейчас ограничения для пр­едприятий с иностран­ным капиталом. Фото: пресс-служба правит­ельства Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил смягчить условия участия предприятий в национальном проекте «Производительность труда». Проект направлен на внедрение бережливых технологий среди отечественных производителей. Александр Дрозденко считает, что необходимо отменить существующие сейчас ограничения для предприятий с иностранным капиталом. Ранее доля иностранного участия в компании, решившей присоединиться к нацпроекту, была увеличена вдвое - с 25 до 50%. Теперь же губернатор предлагает отменить это ограничение вовсе. По мнению главы Ленобласти, такой подход позволить охватить бережливыми технологиями как можно большее число компаний. Свое предложение Александр Дрозденко высказал на профильной подкомиссии Госсовета, которую он возглавляет.

- Мы ранее обсуждали вопрос о смягчении ограничений для предприятий с иностранным капиталом и были поддержаны - доля иностранного участия в компании, решившей присоединиться к нацпроекту, была увеличена вдвое - с 25 до 50%. Предлагаем вновь поднять вопрос о полной отмене этого ограничения, поскольку частичное смягчение не дало существенных результатов в регионах. Культура производительности труда должна формироваться вне зависимости от того, кто является держателем акций, – подчеркнул губернатор.

Свое предложение глава Ленобласти выс­казал на профильной подкомиссии Госсовет­а, которую он возгла­вляет. Фото: пресс-с­лужба правительства региона

Регионы-участники заседания также обсудили выработку общего подхода к вовлечению в нацпроект предприятий торговли. Кроме того, прозвучало предложение установить для Региональных центров компетенций квоты на отбор предприятий, не проходящих по критериям, но желающих участвовать в нацпроекте.

- Каждый регион специфичен, у каждого свои предложения, есть предприятия, которые недотягивают по объему выручки для участия в проекте, но уникальны по своему местоположению, выпускаемой продукции. Квоты могут стать универсальным решением для всех субъектов, – отметил глава Ленобласти

Участники обсудили и досрочное завершение проекта: Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность дополнительного финансирования таких регионов.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуется по указу президента РФ Владимира Путина. Главная цель нацпроекта - создать в стране условия для ежегодного прироста производительности труда и повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг. К его реализации уже присоединились 70 регионов России. После того, как предприятие входит в нацпроект, специалисты Региональных центров компетенций бесплатно оказывают ему экспертную поддержку. Кроме того, участники нацпроекта могут получить и финансовую помощь от государства. На реализацию мероприятий по повышению производительности труда предприятию выделяется до 300 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 5 лет.

В Ленинградской области в нацпроекте «Производительность труда» участвуют уже 43 предприятия. Повысить свою производительность могут компании из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, из сферы транспорта, торговли, строительства. Отбор предприятий продолжается постоянно: недавно участниками нацпроекта стали еще три ленинградских производителя.