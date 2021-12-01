Как изменение климата влияет на водоемы

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Федеральное агентство водных ресурсов подводит итоги 2021 года. Года непростого, связанного со многими ограничительными мерами в связи с пандемией. Но тем не менее результативного. Дмитрий Кириллов отчитается о защите населения от наводнений, реализации национального проекта «Экология». Немало обсуждений в уходящем году было посвящено и влиянию меняющегося климата на водные ресурсы.

В нынешнем году четыре региона получили поддержку из резервного фонда для скорого решения водных проблем. Глава ведомства расскажет об этом подробнее. Не останется в стороне и тема обмеления Волги. Что сейчас происходит на реке и какие противоречия возникают у приволжских регионов.

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