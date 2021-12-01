Отец Фриске разрыдался после скандальных слов Маши Распутиной об умершей от рака Жанне

Маша Распутина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Неожиданный скандал разразился в эфире шоу Андрея Малахова. Отец умершей от рака мозга Жанны Фриске не смог сдержать слез, когда услышал жуткие слова Маши Распутиной о его дочери.

Вот уже два месяца имя Маши Распутиной у всех на слуху. А все из-за того, что личная жизнь певицы и ее близких стала достоянием общественности. Младшая дочь исполнительницы хита "Увезите меня в Гималаи" Маша Захарова пришла к Андрею Малахову в шоу и обвинила своего брата по отцу в непотребствах и угрозах.

Роман Захаров в долгу не остался и обнародовал шокирующую правду о сестре и ее звездной матери. Мол, обе живут в особняке его отца Виктора Захарова на птичьих правах. "Распутина завистливая. Считает себя королевой, а другие - обслуга. Я ее знаю больше 30 лет, она ненавидит всех. Распутина с моим отцом официально даже не расписана. Маша с дочкой бомжихи. В случае чего все вылетят из дома!" - огорошил он признанием в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир".

И вот теперь к Малахову пришла и законная жена Захарова. Елена Захарова, у которой певица увела мужа, 20 лет назад, сделала шокирующее признание. По словам женщины, несколько лет назад, когда умерла Жанна Фриске, Распутина заявила: "На одну ш... меньше стало. Померла и ... с ней. Ее дочь все слышала. Такой это ужасный человек! Она ненавидит людей".

В студии в этот момент присутствовал и отец экс-солистки "Блестящих" Владимир Фриске. Услышанное настолько потрясло мужчину, что он разрыдался и заявил: "Грош цена этой женщине. Очень рад, что дочка не дожила до этого времени… Жанна никогда не позволила бы себе так сказать ни о живых, ни о мертвых. Рад, что так хорошо ее воспитал".

На Малахове в этот момент лица не было. Видимо, он не поверил собственным ушам.

Захарова же, увидев плачущего папу Фриске, стала оправдываться: "Я просто давала интервью, не знала, что в студии будет Владимир Борисович". Елена отметила, что слово в слово процитировала Машу и ничего не придумывала. После чего добавила: "Маша влезла в нашу семью! Когда Виктор просил моей руки, он поклялся на могиле моего отца, что будет всегда любить меня и беречь…"