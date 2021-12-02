СУЭК стал лидером корпоративной благотворительности России

СУЭК одержал победу в престижном социальном конкурсе: компания Андрея Мельниченко признана лидером корпоративной благотворительности России. Итоги масштабного исследования, изучающего благотворительную и социальную деятельность отечественных компаний, стали известны 1 декабря. СУЭК вошла в категорию рейтинга А, лучшая практика благотворительной деятельности и социальных инвестиций. В числе других лидеров - крупнейшие корпорации России, в том числе Евраз, Газпром нефть, Ростелеком, Объединенная металлургическая компания, Северсталь, СИБУР, АФК «Система», РусГидро, Сахалин Энерджи, Металлоинвест. В рейтинг также попала еще одна компания Андрея Мельниченко – Еврохим. Она вошла в категорию В+, передовая практика.

Исследование «Лидеры корпоративной благотворительности» ежегодно проводится при поддержке Совета Федерации РФ Форумом доноров, АНО «Национальные приоритеты», EY в России и ИД «КоммерсантЪ». В этом году в нем участвовали 66 компаний, 44 из них вошли в рейтинг. Проект состоит из двух частей: первая – исследование благотворительной деятельности и социальных инвестиций, вторая – конкурс социальных программ.

Кроме статуса лидера корпоративной благотворительности эксперты присудили компании Андрея Мельниченко награды в нескольких основных номинациях конкурса. Так, СУЭК стал победителем в номинации «Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития». Партнером номинации является российское представительство ООН. Сибирская угольная энергетическая компания была отмечена за комплекс программ, направленных на реализацию целей в области устойчивого развития ООН. В их числе – поддержка здоровья и здорового образа жизни, профилактика заболеваемости и качественная медицинская помощь для сотрудников предприятий СУЭК, членов их семей и населения регионов, в которых работает компания. Социальные проекты компании включают не только финансовую поддержку медицинским учреждениям этих регионов, но и помощь в повышении квалификации врачей, в том числе во время пандемии. Напомним, подразделения СУЭК расположены в 12 регионах России.

В номинации Министерства науки и высшего образования РФ СУЭК был отмечен за лучшую программу в сфере поддержки науки и образования. Почетный приз компании достался за «Навигатор для абитуриентов». Этот профориентационный портал помогает выпускникам сориентироваться в выборе будущей профессии и выбрать подходящий вуз или средне-специальное учебное заведение. Программа учитывает интересы, пожелания и индивидуальные критерии будущего абитуриента. У школьников есть возможность пройти на портале специальные тесты, которые помогут убедиться в правильности выбранной профессии, а также познакомиться с будущей «альма матер» на основе рейтингов вузов и отзывов студентов.

Компания Андрея Мельниченко была особо отмечена и в экологической номинации - за создание самого большого в Кузбассе природного ботанического заказника «Кокуйское болото». Уникальная экосистема, расположенная на территории в 2352 гектара, является домом для огромного числа редких и исчезающих видов растений. Многие из них не встречаются больше нигде в Сибири. Экологический проект СУЭК поможет сохранить их разнообразие и красоту для будущих поколений.

СУЭК традиционно подтверждает свой статус одного из крупнейших благотворителей России. В прошлом году компания не только заняла верхние позиции рейтинга, но и стала обладателем сразу трех наград конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». СУЭК победил в номинациях, партнерами которых выступали Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Фонд «Сколково».

СПРАВКА «КП»

Сибирская угольная энергетическая компания является крупнейшим в России производителем угля, это одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира. СУЭК - один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. На ее добывающих, перерабатывающих энергетических, транспортных и сервисных предприятиях трудятся более 70 тысяч человек.