Копии отца: Екатерина Климова показала красавцев-сыновей от Игоря Петренко

Екатерина Климова. Фото: Инстаграм.

Екатерина Климова устроила своим детям семейный выход в свет. Актриса пришла на премьеру фильма «Летчик» в сопровождении сыновей - 15-летнего Матвея и 13-летнего Корнея. Снимком с красной дорожки артистка поделилась в Инстаграме. Поклонники отметили, что сыновья звезды очень похожи на своего отца – актера Игоря Петренко. Старший наследник уже перерос маму почти на голову. Матвей растет настоящим красавцем, да и младший Корней со временем станет копией папы.

«Младший будет артистом! У него особенная, не похожая на стандарт внешность. Красавчик», «Мальчишки – копии Игоря Петренко», «Красивая мама, красивые сыновья», - пишут Екатерине фолловеры.

Актриса пришла на премьеру фильма «Летчик» в сопровождении сыновей - 15-летнего Матвея и 13-летнего Корнея. Фото: Инстаграм.

Недавно Матвей отметил день рождения: в Инстаграме Екатерина поделилась видео семейного праздника. В ролике мальчик утром спускается по лестнице из спальни в холл, где его уже поджидает вся семья с подарками. Поклонники в очередной раз убедились, что Климова – удивительно любящая мама. Несмотря на загруженный график, она всегда находит время на сюрпризы для своих детей.

43-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась два года назад. Со всеми своими бывшими супругами Климова сохранила теплые отношения. Все ее мужья участвуют в воспитании детей и поддерживают их.

В прошлом году старшая дочь актрисы Лиза стала студенткой. Девушка поступила в МГУ на факультет журналистики. Продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно. Девушка грезит о карьере журналиста-международника. «Главное, что она поступила не в театральный», - с удовольствием сообщила Климова в одном из интервью.

В свои 19 лет Лиза смело экспериментирует с внешностью. На днях девушка сменила цвет волос. Из шатенки она перекрасилась в блондинку. Многие подписчики ее Инстаграма, в том числе и звездная мама решили, что раньше было лучше. Но, во всяком случае, Екатерина не запрещает дочери пробовать все новое, справедливо полагая, что Лиза должна сама разобраться, что для нее лучше.