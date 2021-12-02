Александра Градского отпевали в Новодевичьем монастыре

Похоронили музыканта на Ваганьковском кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

С Александром Градским москвичи простились в его детище, в музыкальном театре «Градский холл». На прощание пришли тысячи поклонников артиста.

Однако, как рассказали kp.ru друзья музыканта, семья попрощалась с Градским за день до похорон. К слову, организацией церемонии прощания занимался старший сын Александра Борисовича - Даниил Градский.

Во вторник, 30 ноября, гроб с телом музыканта был доставлен в Новодевичий монастырь, где в тот же день Градского отпевали. На таинстве присутствовала семья музыканта: жена Марина и старшие дети Александра Борисовича. Были там и некоторые друзья Градского.

Напомним, Александр Градский похоронен на Ваганьковском кладбище. На прощание с артистом пришел практически весь состав шоу «Голос», где Градский последние годы блистал в кресле наставника.

На кладбище были доставлены венки от поклонников и близких певца. Одним из первых привезли венок от президента России Владимира Путина. Памятный венок прислала и бывшая жена Градского актриса Анастасия Вертинская, на которой он был женат в юности. Был венок и от футбольного клуба «Спартак», за который болел маэстро.

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