«Антиработа»: В США резко стала популярной новая «американская мечта»

B США набирает популярность движениe «антиработников». Фото: Shutterstock

На фоне снятия ограничений из-за пандемии и возобновлении работы предприятий и фирм, многие руководители в США столкнулись с нехваткой рабочей силы. Причем, как правило, речь идет именно о низкоквалифицированных сотрудниках с небольшой заработной платой.

Эксперты ломали головы – почему на объявления о приеме на работу официантов, мойщиков окон, уборщиков и прочих подобных профессий откликается значительно меньше людей, чем до начала проблем с коронавирусом.

Оказалось, что помимо прочего в США набирает популярность движения «антиработников», поддерживающих идею ничегонеделанья.

Не работать, плыть по течению и существовать на минимальные средства становится в США трендом.

Один из самых ярких примеров - сообщество «r/antiwork» на Reddit – сайте, совмещающем функции форума и социальной сети.

– Для тех, кто хочет закончить работу, для тех, кому интересно прекратить работу, кто хочет получить максимальную отдачу от свободной жизни, хочет получить больше информации об антирабочих идеях, – говорится в описании сообщества.

У «r/antiwork» – 1,2 миллиона последователей, которые активно делятся друг с другом опытом жизни без работы, а также перепиской с бывшими работодателями и сообщениями об увольнении.

По утверждению издания Business Insider, большая часть подписчиков «r/antiwork» влилась в ряды противников работы с октября текущего года, хотя само сообщество создано значительно раньше – в августе 2013-го.

На самом деле американцы не придумали ничего нового – их «антиработа» не что иное, как переложение на свой манер китайского движения «танпин», которое можно перевести примерно как «лежать плашмя».

«Танпин» возник в Китае как результат протеста молодых китайцев против жесточайшей конкуренции во всех сферах жизни. Вместо борьбы за существование последователи движения предпочитают созерцательный образ жизни, довольствуясь минимумом средств.

– Я действительно не хочу больше работать. Я не хочу ни встреч, ни дедлайнов, ни целей, ни кварталов, ни семинаров. Я больше не хочу ничего из этого. У меня действительно нет никаких расходов. Мне не нужны деньги. Я могу выжить без денег, – поделился своей философией один из адептов «танпин».

На самом деле бездельники несколько лукавят – как ни сокращай расходы, но они все равно есть, хотя бы на еду. Выяснилось, что последователи «танпин» в Китае (скорее всего, также как и «антиработники» в США) все же работают, но редко и мало – 1-2 месяца в году. В дальнейшем же стараются максимально растянуть заработанные деньги. Так, один из участников движения в Китае сообщил, что при проживании в фургоне на все остальное ему требуется не более 200 юаней (около 2,3 тысячи рублей) в месяц.

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