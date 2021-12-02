Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин: Мы создаем стабильные условия для предпринимателей

Губернатор Дмитрий Махонин предложил установить льготные ставки для предпринимателей-новичков Фото: архив "КП"

Начинать новое дело всегда страшновато, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда порой предприниматели вынуждены закрывать уже налаженный бизнес. Но те из пермяков, кто уже в 2022 году решится открыть свою компанию, получат поддержку властей, подобной которой еще не было в России.

Не шесть процентов, а один

В ноябре в Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина был принят закон, согласно которому с 1 января 2022 года все вновь зарегистрированные предприниматели в течение первых трех лет деятельности смогут пользоваться очень низкими льготными ставками – по упрощенной системе налогообложения. Льгота эта не зависит ни от сферы деятельности, ни от количества сотрудников.

- Малое и среднее предпринимательство - это основа стабильного среднего класса и развития экономики, - считает Дмитрий Махонин. - И именно первые три года жизни любого бизнеса являются показательными - далеко не все предприниматели «переживают» этот срок. Так вот для того, чтобы дать возможность «встать на ноги» всем, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью, конкурировать с уже действующими, более сильными, игроками, мы первыми в России вводим такую расширенную меру поддержки для вновь зарегистрированных ИП и организаций.

Что же именно получат предприниматели-новички? Если сейчас бизнесмен, работающий по «упрощенке», платит по статье «Доходы» - 6 процентов, а по статье «Доходы-расходы» - 15, то для вновь зарегистрированных компаний в течение первого года ставка составит 1 процент по статье «Доходы» и 5 процентов по статье «Доходы-расходы». В течение второго года – 2 и 7 процентов соответственно, в течение третьего - 4 и 10 процентов.

При этом льгота не ограничивается теми, кто откроет свое дело в ближайший год - пониженные налоговые ставки в течение первых трех лет будут действовать для всех предпринимателей, зарегистрировавшихся после 1 января 2022 года.

- Такой длительный период действия льгот как раз подтверждает посыл, о котором мы постоянно говорим: бизнес может развиваться только там, где есть стабильные и понятные условия. Вот как раз этим законом мы такие условия создаем, - подчеркнул губернатор Пермского края.

Стоимость пермских патентов также остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе.

Льготы во имя стабильности

Условия для уверенного и стабильного ведения бизнеса требуются не только начинающим предпринимателям. В 2020 и 2021 годах власти Пермского края помогали предприятиям, предоставляя им налоговые льготы, а также финансовую и организационную поддержку.

Еще в прошлом году Пермский край первым в России утвердил Стратегию развития малого и среднего бизнеса на период до 2030 года. В рамках стратегии в Перми открылся Дом предпринимателя, где владельцы бизнеса или те, кто только планирует открыть свое дело, могут получить всю необходимую поддержку в режиме «одного окна».

Особое внимание краевые власти уделяют формированию благоприятного климата для инвестиций. В Пермском крае существуют «приоритетные инвестиционные проекты», реализуя которые предприятия платят пониженную ставку налога на прибыль. По сути, предприятие, вкладывая средства в свое же развитие, получает налоговые льготы. При этом статус «приоритетного» могут получить проекты с вложениями от 100 миллионов рублей.

Уменьшая суммы налогов, краевые власти работают на перспективу. Пониженная ставка предполагает развитие предпринимательства и способствует созданию новых рабочих мест. И как итог – только за 10 месяцев 2021 года на территории Пермского края зарегистрировано почти 94,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, количество сотрудников, занятых в этих компаниях, составляет чуть более 379 тысяч человек, включая 54,5 тысяч самозанятых.