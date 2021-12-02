Дальним родственником Кейт Миддлтон был первый президент США Джордж Вашингтон

Кейт Миддлтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2011 году, когда весь мир только и говорил о свадьбе внука британской королевы Елизаветы II, принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон, мало, кто верил, что монаршая особа может сочетаться браком с простолюдинкой.

Родители герцогини Кембриджской – по меркам представителей знатных родов, простолюдины: отец работал авиадиспетчером, а мать – стюардессой.

Но исследование, проведенное Историко-генеалогическим обществом Новой Англии, выявило необычные родственные связи жены принца Уильяма. Генеалоги выяснили, что среди предков Кейт Миддлтон числится первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. И не только он.

- Впервые интерес к семье Миддлтон возник после объявления о свадьбе Кейт и Уильяма, - рассказал директор Общества Брентон Саймонс. – Всем было любопытно, что за девушку себе в жены взял внук королевы.

Как оказалось, ближайшими предками Кейт были представители среднего класса, а также шахтеры из британского Дарема. А вот когда исследователи исследовали все ветви ее генеалогического древа, то обнаружили неожиданное: среди дальних родственников теперь уже герцогини – британский король Эдуард I (также приходящейся дальней родней принцу Уильяму и бывшему мужу Мадонны, режиссеру Гаю Ричи) и первый президент США Джордж Вашингтон.

Известно, что семья Вашингтонов вела свое происхождение от сэра Уильяма Хэтбёрна, получившего имение Уэссингтон в британском графстве Дарем.

К своему неожиданному родству с историческими персонажами герцогиня Кембриджская, судя по всему, осталась равнодушной. Тем более, что простолюдинкой в Великобритании ее давно не считают. Что же касается родителей Кейт, то они преуспели в частном бизнесе, основав компанию по продаже элементов праздничного декора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Досталось всем: Трамп назвал однопартийца «старой каргой», а Меган Маркл - непорядочной

По мнению бывшего президента США, лидер республиканцев в Сенате сдает позиции партии (подробности)