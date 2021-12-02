Король и королевы столичных вечеринок: стиляга Малахов, Собчак с голой спиной и Лобода вся в розах

Лобода умеет дорого и модно одеваться. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Найти наряд мечты на новогоднюю ночь – дело не быстрое. На онлайн шопинг модницы тратят недели в поисках удачного варианта. Дизайнеры мировых домов мод уже определились в каких нарядах нужно встречать 2022-й год. С помощью звезд и эксперта рассказываем и показываем модную одежду на новогоднюю ночь.

Дизайнер Анастасия Мишина составила для kp.ru рекомендации по выбору одежды для празднования нового года.

- Готовимся встречать год Черного Водяного Тигра по восточному календарю. Поэтому в первую очередь актуальны цвета – черный и все оттенки синего. Тигру также понравятся цвета земли, природы, которым часто соответствуют натуральные материалы. Можно выбирать песочный, бирюзовый, изумрудный. Стоит забыть о вычурных нарядах кислотных цветов и излишнем блеске – если очень нравятся пайетки, то пусть они переливаются совсем чуть-чуть, едва заметно. Рекомендуется – монохромность. - Сейчас в моде эко-кожа. Но на новогодние праздники не стоит надевать даже искусственную кожу, а также меха и одежду в актуальных ранее тигровых и других анималистичных звериных принтах. Тигр не любит конкуренции. Постарайтесь одевайтесь дорого, но элегантно. Выбирайте натуральные ткани, чтобы угодить Тигру.

Пижамная вечеринка

Натуральный шелк и пижамный стиль — Алсу в очень модном наряде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отличный праздничный комплект от певицы Алсу. Наряды в пижамном стиле сейчас можно увидеть и на подиуме, и в ресторане. Это идеальный вариант костюма для праздника в семейном кругу: модно и заодно удобно. Натуральный шелк – на первом месте в списке рекомендаций мировых дизайнеров при выборе материала для одежды на новый год. Также удачный выбор наряды из атласа, бархата, велюра, кашемира, можно – из вискозы.

Широкие рукава для хрупких дам

Креативные рукава — фишка платья Кристины Орбакайте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модница Кристина Орбакайте выбрала отличный цвет – в таком будешь королевой вечеринки. И актуальную модель: здесь учтены сразу три рекомендации экспертов при выборе модного платья – креативные и непременно широкие рукава, открытые плечи и приталенный силуэт.

Очень дорогая комбинашка

Алла Михеева и ее платье-комбинация от Dior. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева часто выгуливает наряды от Dior. В этот раз Алла выбрала модное платье-комбинацию. Сверху на него можно накинуть кардиган. Интересные модели – с кружевами. Главное не продешевите, выбирая обновку: сделайте себе подарок - никакого полиэстера в новогоднюю ночь!

Бархатные звезды

Юлия Барановская в изумрудном бархате. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Если любите брючные костюмы – то вот вам идеальный вариант. Телеведущая Юлия Барановская в изумрудном пиджаке и брюках. Главное здесь – ткань. Бархатный брючный костюм – модный фаворит для встречи нового года. Не случайно Андрей Малахов в главную ночь года в «Голубом Огоньке» будет вот в этом бархатном костюме. Малахов здесь обошел свою давнюю подругу Барановскую: Андрей еще моднее, благодаря песочному цвету – он станет базовым в модных гардеробах. Ну и крой брюк – намек на актуальный винтаж. Эти костюмы можно дополнить лавандовой шелковой рубашкой

Андрей Малахов и его песочный бархат — этот модный винтаж стоит дорого и вызывает восторг стилистов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Белый – новый черный

Светлана Лобода и ее наряд, который очень похож на свадебный. Теперь модницы часто одеваются в специализированных салонах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Светлана Лобода умеет выделяться. Если вы собираетесь в ресторан или хотите поразить друзей, то придется раскошелиться на дизайнерский наряд. Можно даже в свадебный салон заглянуть там сейчас полно элегантных вариантов на вечеринки. Как у Лободы – от дизайнера Бичолла Тетрадзе. Белый становится вторым черным и теперь его можно носить круглый год, кстати, туфли рекомендуют тоже белые. Лобода вся в розах, а вы можете смело экспериментировать с актуальным кружевом.

Все оттенки синего

Кристина Асмус нарядилась в стиле 70-х. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Кристина Асмус изображает девушку из 70-х годов прошлого века. Удачный образ: на новогоднюю ночь дизайнеры рекомендуют как раз приталенные силуэты. Носки и прическа здесь – важный элемент, который делает образ не скучным и завершенным. Из моделей платьев также в моде многослойные наряды разной длины.

Акцент на спину

Ксения Собчак — спереди платье скучновато. А вот спина — огонь! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая Ксения Собчак демонстрирует как скучное (на первой взгляд) платье через легкий поворот становится сексуальным нарядом. Интересный вариант на новогоднюю вечеринку и цвет подходящий для тигра.