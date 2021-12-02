К Новому году в Нижнем Новгороде откроют «Волшебную кузницу снежинок»

Нижний Новгород стал «Новогодней столицей России – 2022». Фото: nizhny800.ru

Праздничные мероприятия пройдут в столице Приволжья с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Чтобы праздник был ярким и запоминающимся, нижегородцы придумали современную сказочную историю о легендарной «Фабрике снежинок». Из года в год на ней делали абсолютно одинаковые снежинки, пока на волшебной мануфактуре не оказался Ваня Мечтатель. Мальчик добавил в обычные снежинки тончайшие ажурные линии казаковской филиграни от мастеров нижегородского народного промысла по художественной обработке металлов. И отныне каждая частичка зимы превратилась в уникальный сплав творческой энергии и филигранных технологий. Оригинальная идея отлично вписалась в вековые традиции города мастеров, который прославлен своими искусными мастерами и изобретателями.

Концепцию новогодних торжеств представил журналистам заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. Презентация состоялась на фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель».

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович рассказал, как встретят наступающий праздник в «Новогодней столице России – 2022». Фото: Александр Воложанин

Основное внимание при подготовке новогодних праздников власти Нижнего Новгорода уделили безопасности местных жителей и гостей города. Олег Беркович пояснил, что проведение мероприятий в Новогодней столице России построено таким образом, чтобы избежать массового скопления людей. «Например, на ул. Большая Покровская запланированы разные локации и трафик будет растягиваться на протяжении всей улицы, в Кремле такая же механика маршрута. Шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» пройдет на стадионе «Труд», рассчитанном на 20 тысяч человек, заполняемость будет существенно меньше. Меры доступа на открытые (уличные) и закрытые локации будут прорабатываться отдельно. Кроме того, у нас есть отработанная система мультипассов», – уточнил министр культуры областного правительства.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович презентует «Волшебную кузницу снежинок». Фото: Александр Воложанин

Не смотря на массовую вакцинацию, масочный режим и другие противоэпидемические мероприятия, в настоящее время властям региона довольно сложно предсказать, какова будет эпидемиологическая ситуация в декабре-начале января. Поэтому Олег Беркович дал понять, что решение по доступу на массовые мероприятия будет приниматься накануне их проведения и будет зависеть от распространения коронавируса в регионе.

Церемония открытия новогодних торжеств состоится 11 декабря. Праздничные мероприятия продлятся почти месяц. А 9 января пройдёт церемония передачи титула «Новогодней столицы России» Новосибирску.

Насыщенная программа ярких новогодних мероприятий станет красочным завершением торжеств в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Фото: nizhny800.ru

КСТАТИ

Нижний Новгород получил официальный статус «Новогодней столицы России – 2022» 9 января 2021 года. Столица Приволжья стала юбилейным, десятым городом, который удостоен этого почетного статуса. Титул перешёл Нижнему Новгороду от Калуги. Тогда кульминацией церемонии стала передача главного символа проекта – «Хрустальной снежинки».

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Ассоциация рестораторов Нижнего Новгорода в рамках специального проекта «Новогодняя гастрономическая столица» разрабатывает специальное меню и гастрономические активности.

Фото: nizhny800.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

11 декабря

Открытие празднования наступающего Нового года. Парад героев из сказок на Большой Покровской. Действо возглавит символ Новогодней столицы — филигранная снежинка, а также её создатель — Ваня Мечтатель. Сказочные персонажи пройдут от площади Минина и Пожарского по Большой Покровской до площади Горького. Здесь, у праздничной ёлки, участников парада встретят Дед Мороз со Снегурочкой.

24 декабря

Главной площадкой для праздничных мероприятий «Новогодней столицы России» станет Нижегородская ярмарка. Для гостей будут работать фуд-корт, ёлочный маркет и новогодняя ярмарка, каток, карусель. В развлекательной программе - артисты в необычных костюмах, музыка и театральные постановки.

В этот день перед Главным ярмарочным домом Рождественским гала-концертом откроется большой уличный каток. В представлении примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира, а также звёзды проекта «Ледниковый период». Режиссёр-постановщик ледового шоу — Илья Авербух.

25 декабря

Открытие Резиденции Деда Мороза на Ярмарочной площади. Гостей ждёт ежедневная увлекательная детская программа. Резиденция будет работать на Ярмарочной площади до 9 января.

На улице Большой Покровской заработают 5 уличных инсталляций: «Музыкальная шкатулка» на Театральной площади, новогодний трамвай, Шуховская ёлка, новогодний шар и «Волшебный лес» у бывшего кинотеатра «Октябрь».

«Горьковская ёлка»

На обновлённой площади Горького установят главную ёлку Нижнего Новгорода. Здесь ежедневно с 25 декабря по 7 января, с 10:00 до 20:00 будет работать «Горьковская ярмарка — 800». В торговых домиках станут продавать тематические товары: подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое.

25 декабря начнут работу центральные площадки во всех районах города. Они будут открыты до 9 января 2022 года.

28 декабря

Губернаторская ёлка в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный». Шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Формат доступа будет объявлен позднее в зависимости от эпидемиологической обстановки.

29 декабря

Представление-путешествие в сказочную «Кузницу снежинок» в Манеже от молодых нижегородских режиссёров. На территории кремля создадут несколько интерактивных зон-экранов с участием актёров и световые инсталляции. Украшения будут погружать в атмосферу чудес.

31 декабря

Новогодняя ночь на Ярмарке. В программе — выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы и анимационная программа, театрализованные представления, а кульминацией станет праздничный салют. Программа продлится до 03:00.

1–8 января

Праздничное настроение нижегородцам и гостям города в новогодние каникулы подарят уличные театры на Большой Покровской.

2–8 января

На стадионе «Труд» состоится самое популярное ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Доступ по билетам.

9 января

Во время торжественной церемония передачи титула «Новогодней столицы России — 2023» Новосибирску пройдёт впечатляющее шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» режиссёра Татьяны Навки.

Полная программа празднования «Новогодней столицы России – 2022» - на сайте.