Машина без бремени

Полис каско пригодится не только для нового, но и для подержанного автомобиля. Фото: Shutterstock

На автомобильном рынке во всем мире - ажиотаж. Россия не исключение. Цены растут как на новые, так и на подержанные машины. Всему виной - дисбаланс спроса и предложения, сложившийся из-за пандемии. Сбой логистических цепочек, дефицит микрочипов и повышенный спрос на личные авто. Все это привело к тому, что машины резко подорожали. С начала года - более чем на 20%. В таких условиях страховая защита машины становится еще актуальнее. Но как ее правильно выбрать?

ЗАЩИТА ОТ ФОРС-МАЖОРА

Растут цены не только на сами автомобили, но и на запчасти. Ремонт автомобиля, если он потребуется, может обойтись в солидную сумму. А полная утрата авто (из-за аварии или угона) может либо стать невосполнимой потерей, либо пробить серьезную брешь в семейном бюджете. Поэтому не только для новой машины, но и для авто с пробегом пригодится полис добровольного автострахования (каско). Он позволит избежать непредвиденных расходов и минимизировать стресс в случае аварии.

Судите сами, средняя цена нового автомобиля сейчас - 2 млн рублей. Подержанную машину можно купить в среднем за 600 тысяч рублей. Но все зависит от предпочтений того или иного владельца. В случае неприятного форс-мажора взять и выложить такую сумму могут не все. Гораздо дешевле застраховать заметно подорожавшую машину. Тем более что страховые компании в последние годы серьезно конкурировали за хороших водителей. За счет этого цены на каско стали доступнее, появились программы с ограниченным страховым покрытием, с возможностью выбора опций.

Давайте разберемся, какому водителю и с какой машиной что лучше подходит. Чтобы, с одной стороны, не переплачивать за полис, а с другой - чтобы в попытке сэкономить, не загнать себя в дополнительные расходы в будущем.

ЧЕТЫРЕ ВИДА ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЛИСА

Главное правило страховых компаний - если хотите защитить авто, нужно выбирать самые актуальные риски, то есть те, вероятность наступления которых выше. К примеру, если машина каждую ночь «ночует» на подземной парковке, риск угона можно исключить. А если водитель начинающий, риск мелких аварий выше, чем крупных. Отсюда и пляшем, точнее, выбираем. Вот какие варианты может сравнить для себя владелец автомобиля:

1. Полное каско.

Это классический продукт. Полная финансовая защита от угона и ущерба. Самый дорогой из видов добровольного автострахования. Но расходы на полис все равно несопоставимы с потерями, которыми чревата серьезная авария или угон автомобиля.

2. Каско с франшизой.

Она предполагает готовность автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая, оплатив часть ремонта на определенную сумму или получив выплату, уменьшенную на эту сумму. В среднем франшиза в 30 тысяч рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки.

- Полис с франшизой экономит не только деньги, но и время. Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами, особенно если машина с пробегом, не тратят время на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки. При этом полис с франшизой убережет от потерь в случае хищения автомобиля или серьезной аварии, - поясняет Ольга Асташкина, директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах».

3. Каско 50/50.

Это предусматривает оплату только половины стоимости полиса при заключении договора. Второй платеж потребуется только при наступлении страхового события.

- Отличный вариант для опытных водителей. При худшем раскладе экономии на страховании не получится, но необходимость доплатить за полис после аварии или угона будет наименьшим из зол. По сути, клиент просто получит бесплатную рассрочку по оплате страховой премии. И полное возмещение ущерба, - подчеркивает Ольга Асташкина.

4. Каско Профессионал.

Полис для опытных водителей. Он стоит дешевле классического каско, не требует осмотра автомобиля перед заключением договора, а в покрытие входит не только ремонт или выплаты в случае ДТП по вине третьих лиц (до 600 тыс. рублей), но и техническая помощь на дороге и консультации юристов.

"МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ"

Кстати, по поводу консультаций. Все больше водителей относятся к автомобилю утилитарно. Добираются на нем из дома на работу и обратно, путешествуют в пределах региона. Немногие могут самостоятельно устранить поломку или поменять спустившее колесо. Более того, мало кто разбирается в том, как правильно обслуживать автомобиль, чтобы он как можно дольше находился в рабочем состоянии и не подводил на дороге. Зачастую водителям не хватает… профессионального совета, который позволил бы им сэкономить кучу денег.

«Росгосстрах» помогает оптимизировать эти расходы. Компания запустила сервисную вертикаль «Мой_Сервис Авто» для организации и оказания сервисных услуг как действующим клиентам компании с полисами каско, так и тем, у кого нет страхового полиса или в покрытие полиса не входят все нужные услуги.

В мобильных приложениях и на сайте уже представлен широкий перечень услуг: подбор станции для ремонта и техобслуживания, эвакуация машины после поломки или ДТП, юридические консультации для автовладельца, техническая помощь, выезд автомеханика, сервисы для продавцов и покупателей подержанных авто, а также удаленная круглосуточная поддержка. Профессиональный консультант поможет оперативно установить проблему, оценит ее критичность для использования авто и при желании клиента организует ремонт в сервисных центрах-партнерах «Росгосстраха».

КСТАТИ

Молодой да начинающий

- Наиболее выгодные тарифы в «Росгосстрахе» новички и чайники могут получить при покупке Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и новых моделей АвтоВАЗа.

- Самые дорогие тарифы на каско для молодежи — на Toyota Camry, Hyundai Solaris и Renault Logan.