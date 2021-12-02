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Экономика2 декабря 2021 10:00

Доходность по накопительным счетам выросла до 7% годовых

Ставки поднял банк «Открытие»
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Деньги на счетах в банке не должны лежать мертвым грузом. На остаток должен начисляться процент. И чем больше он будет, тем лучше для клиента. В банке «Открытие» повысили ставку по накопительному счету «Моя копилка». Базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Но клиенты могут повысить ее. И получить максимальную доходность до 7% годовых - при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

- Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор, - говорится в официальном сообщении банка.

Накопительный счет можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка. Подробные условия есть на сайте банка.

БИЗНЕС-ПРЕСС