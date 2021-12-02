«Как произошел выстрел? Понятия не имею»: После убийства на съемочной площадке Алек Болдуин решил признаться, что не нажимал на курок

Канал ABC выпустил тизер интервью Алека Болдуина Фото: www.youtube.com

Канал ABC выпустил тизер интервью Алека Болдуина — первой официальной (до этого журналисты нагнали актера в лесах штата Вермонт и вынудили вместе с женой выйти из машины и дать комментарий по поводу непреднамеренного убийства, что произошло на съемках вестерна «Ржавчина», где он играл главную роль) беседы, касающейся убийства оператора Галины Хатчинс.

История максимально мутная. Кто-то винит в ней неопытную оружейницу, кто-то считает, что Болдуина подставили, а кто-то напоминает, что Алека видели на площадке «Ржавчины» играющимся с револьвером.

История максимально мутная. Кто-то винит в ней неопытную оружейницу, кто-то считает, что Болдуина подставили, а кто-то напоминает, что Алека видели на площадке «Ржавчины» играющимся с револьвером. Фото: www.youtube.com

Так или иначе, объясняться актеру пришлось. И для этого он выбрал канал ABC, где поговорил с журналистом Джорджем Стефанопулосом. Много плакал, охотно говорил, но...все отрицал.

На прямые вопросы журналиста, как же так вышло, что в руках Болдуина был пистолет с пулей, которая убила человека, актер ничтоже сумняшеся отвечал: I haven't idea («Без понятия»). Ведь он не производил этого выстрела и оружие на людей не наводил.

Так или иначе, объясняться актеру пришлось. И для этого он выбрал канал ABC, где поговорил с журналистом Джорджем Стефанопулосом. Фото: www.youtube.com

Ситуация, как в том анекдоте про чукчу на «Поле чудес»: угадал все буквы, но не смог назвать слово. Пистолет в руках есть, выстрел есть, труп есть, но Болдуин не стрелял.

- Даже сейчас мне трудно поверить, что это реальность, - периодически прерываясь на слезы признался Алек.

Видимо, хорошо посоветовавшись с адвокатами и обсудив линию защиты (прокуратура округа Санта-Фе готовится выдвинуть обвинения против актера и съемочной группы), Болдуин выбрал путь глухой несознанки. В беседе с журналистом он признался, что «спусковой крючок не был спущен». Как тогда ударник попал в заряд, актер не уточняет. Неужели курок был взведен, когда оружие выдали актеру? Диалог между Стефанопулосом и Болдуином выглядит странно.

На прямые вопросы журналиста, как же так вышло, что в руках Болдуина был пистолет с пулей, которая убила человека, актер ничтоже сумняшеся отвечал: I haven't idea («Без понятия»). Фото: www.youtube.com

- По сценарию курок не должен был быть нажат. Как так вышло?

- Я не нажимал на курок.

- Значит, вы никогда не нажимали на курок?

- Нет, нет, нет. Я бы никогда ни на кого не направил пистолет и не нажал бы на курок.

Алек затруднился ответить, как же тогда произошло то, что случилось. И, разумеется, спихивает вину на третьих лиц.

— Кто-то вставил в пистолет «живую» (боевую) пулю, которой вообще не должно было быть на съемочной площадке, — сказал он.

Добрым словом актер вспомнил и убитую. Он уверяет, что вместе с режиссером Джоэлом Соусой (который тоже чуть не был застрелен из того самого револьвера) и оператором Галиной Хатчинс они были слаженной командой и даже ужинали вместе.

Добрым словом актер вспомнил и убитую. Он уверяет, что вместе с режиссером Джоэлом Соусой (который тоже чуть не был застрелен из того самого револьвера) и оператором Галиной Хатчинс они были слаженной командой и даже ужинали вместе. Фото: www.youtube.com

- Она была тем, кого любили все, с кем она работала, - сказал актер. - Ей восхищались.

Кроме того, Алек признал эту трагедию самым худшим, что случилось с ним за всю жизнь, потому что он часто вспоминает произошедшее и думает, как мог бы исправить это.

Полностью интервью Болдуина выйдет на ABC и стриминговом сервисе Hulu в 20-00 по местному времени, то есть в ночь на 3 декабря по московскому.