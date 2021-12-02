Британская компания с казахским названием займется добычей золота и меди на Чукотке

Владимир Путин принял главу компании «Kaz minerals» Олега Новачука. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин принял главу компании «Kaz minerals» Олега Новачука. Президент попросил предпринимателя рассказать о крупном проекте на Чукотке, но в ответ получил историю про освоение Севера в лучших традициях Джека Лондона. Когда так в деталях узнаешь о трудностях и решениях, понимаешь, что бизнес в Заполярье потянет далеко не каждый.

- Наша компания взяла своё начало в Казахстане, - начал Новачук, объяснив название «Kaz minerals». В интернете, правда, написано, что компания зарегистрирована в Великобритании. Но управляют ей все равно наши.

Коммерсант рассказал, что к освоению готовится Баимское месторождение меди на севере Чукотки. Его нашли еще при Советах, но раньше просто не было технологий, которые бы позволили там работать. Теперь нужные знания есть, поэтому и промышленники потянулись.

- Месторождение обладает огромными ресурсами: 23 миллиона тонн меди, две тысячи тонн золота. Это запасы, наверное, первые в мире, если медно-золотые брать, - Новачук рассказал, почему бизнес заинтересовался заполярной тундрой.

Коммерсант объяснил президенту особенности северной логистики. Привезти что-то в ближайший порт можно лишь летом, а потом грузовиками доставить на место только зимой, когда болота замерзнут.

- Для того чтобы мне на следующую зиму завезти все, я должен сегодня уже покупать. Если чуть-чуть, немножко ты ошибаешься или неправильно запланируешь, то это вызывает задержку проекта на год, - добавил Новачук.

Все трудности планируется заливать деньгами: 620 млрд. рублей хочет инвестировать бизнес, триллион рублей отчислений в бюджет будет и 60 лет, которые понадобятся на полную разработку месторождения.

Сейчас промышленники работают над инфраструктурой. «Мы проводим впервые, наверное, на Чукотке скоростной интернет», - похвастался Новачук. Росатом построит четыре новых плавучих АЭС под проект.

- Сейчас ведём переговоры о строительстве персонального ледокола, который будет обслуживать наш проект, и трёх судов ледового класса, которые позволят завозить и продукты, и всё, что нужно, круглый год, - рассказал глава «Kaz minerals».

Путин изредка задавал уточняющие вопросы.

- В дальневосточную концессию вас включают? – поинтересовался президент. Речь о госпрограмме помощи инвесторам в экономику Дальнего Востока.

Новачук ответил, что государство поможет построить порт, дорогу до него и электролинию от плавучих АЭС до месторождения. Впервые получится создать круглогодичный завоз по Севморпути. Кстати, соседняя часть Якутии тоже получит доступ к порту и новой дороге.