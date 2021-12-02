Рашкину за убитого лося грозит от трех до пяти лет колонии

Депутат Госдумы Валерий Рашкин. Фото: YouTube

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Валерия Рашкина по фактам его незаконной охоты на территории Саратовской области. Это стало возможным после того, как с парламентария сняли депутатскую неприкосновенность.

Распорядился о возбуждении уголовного дела по статье ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) председатель СК Александр Бастрыкин. Статья серьезная: за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой грозит штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей "либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".

Выбирать наказание будет суд. Но пока для Рашкина все складывается очень плохо: убил лося, расчленил, спрятал в машину, потом пытался выкрутиться, и наконец совсем потерял уважение коллег по цеху, когда заявил, что лося перепутал с кабаном. Если бы он заявил это на месте преступления будучи в пьяном виде, это еще можно было понять и простить. Но когда это делается на трезвую голову, через несколько дней после события вполне сознательно....

- Следствием установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося. Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты. В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи обещают провести все необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.