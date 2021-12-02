Письмо Екатерины II о прививках продано за рекордную цену

Письмо государыня написала графу Петру Румянцеву в 1787 году в Киеве, во время своего путешествия в Крым.

В Лондоне на торгах британского аукционного дома MacDougall's за 951 тысячу фунтов стерлингов (более 93 миллионов рублей) продали письмо Екатерины II о прививании от оспы и портрет императрицы кисти Дмитрия Левицкого. По словам устроителей аукциона, продемонстрированное Екатериной II мужество и стремление бороться с болезнью, унесшей сотни миллионов жизней, особенно актуальны во время пандемии COVID-19.

Письмо государыня написала графу Петру Румянцеву в 1787 году в Киеве, во время своего путешествия в Крым. В нем она указывает на необходимость ввести во вверенных графу малороссийских губерниях массовую практику прививания оспы, «которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет».

«Чтобы таковое прививание учинилось общим повсюду, в том ныне тем вещая предусматривается удобность, когда по всем почти уездам имеются доктора или лекари, и когда оное не требует больших издержек», - пишет императрица, заодно повелев увеличить жалование тем врачам, которые будут заниматься прививками.

Екатерина II еще за десять лет до этого первой в России привилась от оспы сама и настояла на том, чтобы затем прививку сделали и ее 14-летнему сыну - будущему императору Павлу I. Уколы тогда не практиковались. Человеку надрезали кожу на руке и протягивали через образовавшуюся ранку нить или полоску ткани, смоченную в содержимом оспенных пузырьков больного. Инфекция попадала в кровь, человек заражался. Но привитый как правило заболевал легко и получал иммунитет. Однако, как и ныне, многие тогда тоже всячески противились вакцинации. Что касается ушедшего с молотка портрета Екатерины II, то именно его повторяет изображение императрицы на знаменитой «катеньке» - 100-рублевой банкноте, выпущенной в 1910 году.