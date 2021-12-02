Закупки препаратов отстают от рекомендаций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние несколько дней заболеваемость коронавирусом в России немного сократилась. Показатель ежесуточного прироста устойчиво ниже сорока тысяч новых случаев. Тем не менее, ситуация остается напряженной – настолько, что в ряде регионов заработали новые ограничения для граждан с «ненатренированным» иммунитетом. Коллективный иммунитет в целом по стране достиг 50%, однако эпидемиологи говорят, что этого недостаточно. Заболеваемость растет даже в тех странах, где вакцинация идет значительно успешнее, чем у нас.

Вопреки мнению антипрививочников, рост заболеваемости в странах с высокой долей привитого населения говорит не о том, что вакцины не работают. К сожалению для всех, ситуация намного хуже: даже при большом проценте вакцинированных вирус не утрачивает способности находить себе новых носителей. К тому же, возбудитель постоянно мутирует, и вот уже параллельно с «главенствующим» сегодня дельта-штаммом все больше говорят о мю-, лямбда- и омикрон-вариантах коронавируса. Как быстро они будут распространяться и насколько эффективно их будут нейтрализовывать наши антитела – вопрос пока открытый.

В таких условиях роль эффективного медикаментозного лечения резко возрастает. В России схемы лечения ковид-инфекции регулярно актуализируются. Схемы публикуются во Временных методических рекомендациях Минздрава России по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. В середине октября, когда четвертая волна пандемии началась в России «официально», Минздрав выпустил 13-ю версию Рекомендаций. Именно ею руководствовались врачи, когда мы проходили пиковые значения заражения. По сравнению с предыдущим, 12-м выпуском, в Рекомендациях произошли значительные изменения. Так, впервые в документе появилось указание о применении моноклональных антител к коронавирусу нового типа. Данные препараты в России пока не зарегистрированы и имеют лишь разрешение на временное обращение. Решение по использованию моноклональных антител будет принимать врачебная комиссия, определены 14 приоритетных групп пациентов, которым могут назначить такое лечение. Для пациентов со среднетяжелым течением составлены схемы на основе препаратов барицитиниба и тофацитиниба. Наконец, еще одно важное новшество – усовершенствование схем амбулаторного лечения инфекции. Здесь изменения направлены на предотвращение избыточной воспалительной реакции. Российские врачи решили использовать опыт лечения аллергии, бронхиальной астмы – заболеваний, которые, по сути, представляют собой воспалительную реакцию организма. Поэтому в схемах амбулаторного лечения появились препараты на основе действующего вещества будесонида. Это ингаляционный препарат класса глюкокортикостероидов. Минздрав предлагает применять его вплоть до момента выздоровления, но не больше 14 суток.

- В самом начале пандемии мы очень переживали за наших пациентов с бронхиальной астмой. И всегда считали, что они в тяжелой группе риска. Однако с течением времени заметили, что они болеют не тяжелее, чем остальная группа легочных «хроников», и даже не тяжелее, чем вся популяция. Сразу же предположили, что это происходит за счет базисной терапии ингаляционными глюкокортикостероидными препаратами, которую получают пациенты с астмой. С течением времени стали появляться работы, которые подтвердили, что этот тип препаратов действительно защищает клетки легких и бронхиального эпителия, - рассказала «Комсомольской правде» заведующая отделением пульмонологии ФНКЦ ФМБА России кандидат медицинских наук Анна Сотникова.

Она напомнила, что ингаляционные глюкокортикостероиды обладают мощным противовоспалительным действием. И, кроме того, хорошо блокируют кашлевые рецепторы. Таким образом, будесонид решает сразу две проблемы больных коронавирусом – облегчает мучительный кашель и, самое главное, защищает легкие, что является определяющей задачей при лечении коронавируса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вирус обладает повреждающим действием на легкие, но ранее считалось, что он действует как триггер: находится в организме неделю или немного дольше – и запускает целую серию патологических реакций, с последствиями которых организму потом приходится справляться несколько недель, месяцев, а в ряде случаев более года. Но, к сожалению, уже доказано, что SARS CoV-2 обладает и прямым цитопатологическим действием. То есть сразу повреждает непосредственно клетки легочного и бронхиального эпителия. Это только подтверждает важность защиты легких на всех этапах заболевания, - уверена Анна Сотникова.

Подавляющее большинство людей, заболевших коронавирусом, лечатся именно амбулаторно, то есть дома. И все лекарства, которые назначает врач, должны быть в регионах в достаточном количестве, потому что они предоставляются заболевшим бесплатно. По логике, сейчас региональные власти должны лихорадочно организовывать закупки будесонида и других лекарств, которые впервые попали в обновлённые схемы лечения, рекомендованные Минздравом. Мы попытались это узнать – и обратились в региональные департаменты и министерства здравоохранения. К сожалению, далеко не везде отвечающие за закупку лекарств чиновники захотели отвечать на наши прямые вопросы. Где-то чиновники не брали трубки, где-то не отвечали на запросы редакции. Тем ценнее ответы, которые нам все-таки удалось получить.

«В республике на данный момент сформирован запас лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов по всем наименованиям, указанным в 13 версии Методических рекомендаций Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции, более чем на месяц, что составляет 138 тыс упаковок по всем наименованиям препаратов. Препарат будесонид (порошок для ингаляций) закупается в рамках общих закупок, планируется к закупке более 14 тыс упаковок», - сообщили в Минздраве Удмуртии.

Замминистра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова подтвердила, что регион закупает лекарства от коронавируса с учетом Временных методических рекомендаций Минздрава России, а, к примеру, будесонид централизованно закупается регионом еще с момента выхода 12-й версии документа. При этом, выбор схемы амбулаторного лечения коронавируса для каждого заболевшего выбирает непосредственно лечащий врач в зависимости от состояния и сопутствующих патологий, подчеркнула Ксения Абрамова.

Важно напомнить, что еще в последних числах октября Правительство России в очередной раз выделило регионам федеральные средства на покупку лекарств от коронавируса для пациентов, которые проходят лечение на дому. В общей сложности субъекты получили порядка 11 миллиардов рублей. К примеру, Вологодская область на эти цели получила дополнительно 95 миллионов рублей, Белгородская – 97 миллионов рублей, а Омская – 145 миллионов. В многочисленных публикациях региональных СМИ жирно подчеркивается, что средства должны пойти на закупку препаратов, указанных в 13 версии Временных рекомендаций Минздрава.

Однако, когда мы заглянули на официальный сайт государственных закупок, то по состоянию на 29.11 обнаружили там… всего 23 закупки препаратов на основе будесонида, которые приобретаются непосредственно для амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией. При этом, данные тендеры объявили всего 12 регионов страны: некоторые из них (Московская, Ростовская, Магаданская области, Санкт-Петербург, ХМАО, Республика Коми) разместили сразу по нескольку закупок, а вот крупнейшего по числу жителей региона страны – Москвы – в этом списке обнаружить не удалось. Безусловно, нельзя исключать, что другие регионы располагают запасами препаратов на основе будесонида и могут их использовать. Однако если внимательно изучить закупки данных препаратов, то практически каждая из них сопровождается указанием цели приобретения. Как правило, это, в том или ином виде, обеспечение данными лекарствами льготных категорий граждан в течение определенного времени. Читай –астматиков и пациентов с ХОБЛ. И вряд ли эти партии можно «перебрасывать» на лечение ковидных больных. Во-первых, тогда лекарств не хватит «целевым» группам, а, во-вторых, на ковидных больных их не хватит тем более. Почему регионы медлят с закупками препарата, целесообразность применения которого в лечении ковида подтверждена на уровне Минздрава России больше месяца назад – очень большой вопрос.

Ответ на него (или хотя бы подсказку) мы рассчитывали получить у фармацевтического рынка – и обратились за комментариями в крупнейшие российские компании – дистрибьюторы лекарств. Однако официальные представители этих компаний один за другим отказались отвечать на простые вопросы о том, закупают ли регионы лекарства, указанные в 13 версии рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике коронавируса. Хотя, казалось бы, максимальная открытость здесь на руку в первую очередь крупному бизнесу, который занимается поставками лекарств. В общем, еще одна загадка…

Розничный сегмент в этом смысле оказался более расположен к комментариям. Так, генеральный директор аптечной сети «Поларт-Фарм» (партнер группы компаний АСНА – ред.) Дана Алборова рассказала о том, что осенью дефицит препарата на основе будесонида действительно наблюдался в течение непродолжительного времени. «Однако по рецепту препарат можно было купить в аптечной сети «Поларт Фарм», потому что в аптеках были созданы запасы. Сейчас препарат доступен к заказу у дистрибьюторов и перебоев с поставками нет. Отмечу, что на сегодняшний день по-прежнему пользуются спросом препараты, входящие в так называемый антиковидный комплекс: жаропонижающие, противовирусные, противомалярийные препараты, антибиотики и антикоагулянты", - уточнила Алборова. Операторы «горячих линий» аптечных сетей «Ригла» и «Самсон-Фарма» также подтвердили наличие препаратов на основе будесонида в большинстве розничных точек. Тем не менее, пеший рейд в аптеки показал несколько другие результаты: из 9 аптечный пунктов, которые удалось посетить, препарат оказался лишь в трех. Правда, в других аптеках сообщили, что его можно заказать и получить в течение нескольких дней.

Итак, резюмируем. Далеко не все препараты из 13-й версии Временных рекомендаций закупаются регионами. Гиганты-оптовики от комментариев отказываются, а «розница» заявляет о том, что никаких проблем с препаратами нет. То есть, заболевшие ковидом граждане могут их купить. Вот только зачем, если государство распорядилось выдавать их бесплатно в случае необходимости, и даже выделило на это немаленькие деньги?

С другой стороны, может, и нет никакой загадки и уж тем более заговора... Возможно, все дело исключительно в бюрократических проволочках, и на самом деле все закупки будут произведены, и все лекарства в регионах будут в наличии – в любой момент и в нужном количестве. По крайней мере, хочется верить именно в это. К тому же, Минздрав и его подведомственные структуры не только наблюдают за развитием пандемии и оперативно реагируют на малейшие изменения в «поведении» вируса, но и зорко следят за тем, как с ковидом работают региональные системы здравоохранения. И если выяснится, что где-то лекарства (на деньги федерального бюджета, заметим!) не закупаются сознательно, исходя из каких-то своих соображений, не связанных, скажем мягко, с заботой о здоровье населения, будет большой скандал.