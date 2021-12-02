В развитие железных дорог вложат 3 триллиона рублей за три года

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Правительство дополнительно направит регионам около 6 млрд. рублей на соцвыплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер напомнил, что ранее на соцвыплаты уже было направлено 305 млрд. рублей. С этого года выплаты на детей стали более адресными. В зависимости от материального положения семьи размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

На заседании правительства также обсуждалась инвестиционная программа РЖД на ближайшие три года.

- Правительство готово поддержать беспрецедентный объем инвестиций в эту сферу. В следующем году это свыше 1 трлн рублей, а всего в течение трех лет будет вложено более 3 трлн рублей, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что такие огромные средства будут вложены в развитие железных дорог впервые.

Среди главных задач Мишустин назвал продолжение работ в рамках Восточного коридора, который включает БАМ и Транссиб, создание Северного широтного хода.

- Особое внимание будет уделено качеству подвижного состава. Пассажиры должны ездить в комфортных, современных вагонах со всеми удобствами, включая доступ к цифровым сервисам - будь то маршруты дальнего следования или пригородные поезда, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что также важно продолжать ремонт и обновление железнодорожных путей, строительство мостов и других объектов, а также внедрять на транспорте цифровые и ресурсосберегающие технологии.