У Александра Градского после смерти обнаружились крупные долги

Александр Градский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Градский, которого накануне друзья и близкие проводили в последний путь, оставил поклонникам большое творческое наследие, а семье - солидное наследство, которое, по разным оценкам, может стоить от нескольких сотен миллионов до миллиарда рублей. Всех своих детей и молодую супругу Марину Коташенко музыкант обеспечил недвижимостью: в разное время купил квартиры старшему сыну Даниилу и дочери Марии (сейчас им 40 и 35 лет соответственно); а семилетний Саша и трёхлетний Ваня от последнего брака артиста стали обладателями одинакового жилья по 48 «квадратов». Кроме того, за 2020 год Градский, как руководитель театра («Градский-Холл», вопреки мнению обывателей, принадлежит не мэтру, а столичным властям) задекларировал квартиру в Москве на 172 кв.м., два жилых дома площадью более 1 000 кв.м. каждый, 9 земельных участков, несколько построек и три автомобиля - «Линкольн», «Мерседес» и «Лексус», а также доходы в размере 4,2 млн рублей.

Однако, наследникам артиста достались и его долги. Как выяснил сайт kp.ru, Александр Борисович не успел рассчитаться с налогами за имущество: видимо, из-за серьёзных проблем со здоровьем дела финансовые отошли на второй план. Сначала Градский заболел коронавирусом, затем о себе дали знать осложнения перелома ноги и последствия ковида… На последние съёмки шоу «Голос», где знаменитому наставнику стало плохо, его привозили уже на специальной кровати - артист не мог даже ходить. Так налоги, которые должны быть уплачены до 1 декабря, остались непогашенными.

По данным налоговой службы, общая задолженность Александра Градского составляет 523 тысячи рублей. Самые большие суммы - 363, 67, 21 и 2 тысячи рублей приходятся на столичную недвижимость музыканта. На 27 тысяч набежал земельный налог, на 43 тысячи - транспортный. При этом, похоже, в что прошлом году Александр Борисович стал владельцем крупного объекта недвижимости: ранее в его платежках не было сумм под 400 тысяч.

Кто теперь должен будет платить по счетам артиста, kp.ru рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, Налоговая подаст в суд и затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счета наследника, - объяснил адвокат. - При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество. Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдёт к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога. Конечно, для рядовых граждан такие суммы выглядят очень внушительными, но с учётом стоимости наследства Александра Градского на самом деле они незначительны. Полагаю, что распределение долговых обязательств в этом случае не вызовет распрей между родственниками.

Напомним, 72-летний Александр Градский скончался в больнице 28 ноября от инфаркта головного мозга. Врачи не исключают, что решающую роль в этой трагедии сыграл все-таки ковид, точнее, последствия болезни и несоблюдение щадящего режима. 1 декабря артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.

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