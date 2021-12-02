Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам: кто и сколько должен будет получить

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин поручил правительству до конца года просчитать дотации регионам, чтобы повысить зарплаты бюджетникам. Рассказываем, кто и сколько должен будет получить.

ЗАРПЛАТА НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО РЕГИОНУ:

- Школьные учителя.

- Педагоги в детсадах.

- Преподаватели и мастера в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

- Работники учреждений культуры.

- Врачи, учителя, воспитатели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ЗАРПЛАТА НЕ НИЖЕ 200% СРЕДНЕЙ ПО РЕГИОНУ:

- Врачи.

- Научные сотрудники.

- Преподаватели вузов.

Президент отметил, что выделенных денег должно хватить до 2024 года с учетом того, что средние начисленные зарплаты будут расти.

В указе оговорено, что при оценке средних зарплат не должны учитываться доплаты за классное руководство и субсидии медикам за работу с ковидными больными.