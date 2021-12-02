Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам: кто и сколько должен будет получить

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
Владимир Путин поручил правительству до конца года просчитать дотации регионам, чтобы повысить зарплаты бюджетникам. Рассказываем, кто и сколько должен будет получить.
- Школьные учителя.
- Педагоги в детсадах.
- Преподаватели и мастера в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
- Работники учреждений культуры.
- Врачи, учителя, воспитатели детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Врачи.
- Научные сотрудники.
- Преподаватели вузов.
Президент отметил, что выделенных денег должно хватить до 2024 года с учетом того, что средние начисленные зарплаты будут расти.
В указе оговорено, что при оценке средних зарплат не должны учитываться доплаты за классное руководство и субсидии медикам за работу с ковидными больными.