Последние фото Александра Градского: лежал на каталке под одеялом прямо на шоу "Голос"

Александр Градский практически до самой смерти снимался в шоу "Голос". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Градский 1 декабря 2021 года похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. На траурной церемонии родные, друзья, коллеги и поклонники говорили в адрес скончавшегося музыканта теплые слова и вспоминали о том, как прошли его последние дни. Александр Борисович, как известно, был наставников в шоу "Голос". Перед смертью он сильно страдал, а в студию его привозили на каталке. Сайт kp.ru публикует шокирующую фотографию маэстро .

Александр Градский практически до самой смерти снимался в шоу "Голос". На запись последних программ его привозили на каталке. Музыкант лежал на боку, укрытый одеялом.

72-летнему певцу было настолько плохо из-за диких болей в ногах и рекордно низкого давления, что он просто не мог встать. Его поднимали с каталки, пересаживали в кресло. Говорить он почти не мог. Сидел из последних сил, на него направляли вентилятор, так как мэтру не хватало воздуха.

72-летнему певцу было настолько плохо из-за диких болей в ногах и рекордно низкого давления, что он просто не мог встать. Фото: StarHit

Близкий друг звезды Андрей Караулов признался, что за Александром Борисовичем ухаживала сиделка, в то время как его семья была в другом месте. "Он никому не был нужен. У него минимум три дня был инсульт. Рядом находились сиделка, которую ему нашла бывшая жена. Родные были где-то за городом, у всех свои дела", - делился Караулов.

По его словам, умирать Градский "уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги - просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи". "Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно... Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел", - резюмировал друг певца.