Пентагон пообещал не допустить "вторжения Советского Союза" на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели сегодня короткие переговоры на полях заседания СМИД ОБСЕ. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели сегодня короткие переговоры на полях заседания СМИД ОБСЕ. Вряд ли до чего они договорились. И даже не потому что кто-то там плохой. Просто невозможно договариваться с людьми, которые живут в своей реальности, не имеющий никакого отношения к настоящей. В параллельном мире альтернативной Вселенной.

Возьмем того же Блинкена. Буквально на днях он заявил, что Россия готовит вторжение на Украину, для чего сконцентрировала возле границы значительную по силам военную группировку. Но вся проблема в том, что в США не знают, принял Владимир Путин решение вторгаться на Украину или отказался от такого решения. То есть решения не принято, а подготовка к вторжению началась. В открытую. Не хватает только таймер гигантский запустить с обратным отсчетом до вторжения. Логика по-американски.

Ладно, Блинкен хотя бы знает, в каком он мире живет. А вот министр обороны США Ллойд Остин в Южной Корее, похоже, потерялся не только в пространстве, но и во времени. Поехав на переговоры в Сеул, чтобы подтвердить союзнические обязательства Вашингтона в случае войны с Пхеньяном, он не смог удержаться, чтобы не вернуться в своем выступлении к Украине, в которой был в конце октября.

- Что бы мы ни делали, это будет сделано вместе с международным сообществом. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину, - резюмировал глава Пентагона.

Корейцы – люди, конечно, выдержанные, у них ни один мускул на лице не дрогнул. И не один их них не стал объяснять высокому гостю из Вашингтона, что Советского Союза нет уже тридцать лет как. А когда он был, у него не было никакой потребности вторгаться на Украину, в одну из своих союзных республик.

А Вика Нуланд? Мягко говоря, девушка сейчас самый главный американский чиновник по вопросам Восточной Европы – заместитель государственного секретаря США. Вопрос должна знать не от и до, а досконально. Половину майдана снабдила просроченными печеньками в 2014-м. От нее-то можно было бы ожидать адекватности? Наверное, не в этом мире. Выступая на "Киевском форуме безопасности" она абсолютно всерьез заявила, что очень многие россияне сегодня хотели бы жить в таком государстве, каким является нынешняя Украина. Еще раз, если кто не понял – очень многие граждане России хотели бы жить на нынешней Украине. Ну да, на погранпереходах в очередях россияне морды друг другу бьют, чтобы на Украину прорваться побыстрее, так сильно хочется на нынешнюю Украину попасть.

Извините, это в какой по счету Вселенной и в каком из параллельных или альтернативных миров?

И о чем с такими деятелями можно договариваться в принципе? Если у них представление о реальном мире на уровне комиксов. Они же просто не понимают, о чем с ними говорят. И они действительно считают, что только их взгляд на окружающий мир верен, а все иные мнения – бред сумасшедшего.

Удивительно только, почему тот же Блинкен не может объяснить сосредоточение российских военнослужащих неподалеку от Украины. Если поверить на секунду, хотя бы на секунду той же Нуланд, это как раз те россияне, которые как раз хотят жить в нынешнем государстве Украина. А в рюкзаках и вещмешках у них нехитрые пожитки, собранные за годы жизнь скарб, с которым они не в силах расстаться.

Логично, и укладывается в их картину мира. Ну при чем тут тогда Путин?

Договориться с ними невозможно, но бросать такие попытки все равно нельзя.

Как же я сочувствую Сергею Викторовичу.