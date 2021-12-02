Что казаки обсудили на Всероссийском семинаре

Семинар-совещание «Российское казачество». Фото: предоставлено Всероссийским казачьим обществом, (ВсКО)

В Москве накануне Первого Большого круга Всероссийского казачьего общества (ВсКО) прошел Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество».

Его организовало Федеральное агенство по делам национальностей (ФАДН). Более трехсот казаков и представителей властей разных уровней приняли в нем участие.

Главная тема — действенный механизм взаимодействия казачества и руководителей и федеральных, и местных.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда напомнил, что конкретные задачи в Стратегии госполитики в отношении российского казачества поставил президент страны — и представители 12 реестровых войск задачи эти должны выполнять, но без тесной работы с исполнительной властью это невозможно.

Глава ФАДН Игорь Баринов привел примеры активного участия казаков в социально-экономических и образовательных проектах в Краснодарском крае, а, говоря о реализации информационной политики, призвал казаков «проявить пассионарность, активно формировать позитивный контент, иначе информационный вакуум... будет заполняться негативом». Так в этом году из почти 6 тысяч сообщений в СМИ, посвященных казачеству, негативный характер носило около 3 процентов публикаций.

Работа семинара проходила в четырех секциях. На них обсуждалось то, как развивается система казачьего образования, какие проекты выдвигает казачья молодежь, в каких частях страны имеется наиболее успешный опыт по привлечению казаков к госслужбе, о том, как меняются подходы к информационному освещению жизни казачества.

Семинар-совещание «Российское казачество» станет ежегодной площадкой. На ней будут обсуждаться самые актуальные вопросы госполитики в отношении казаков на всех уровнях.