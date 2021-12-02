Запросы растут вместе с ценами: для счастья россиянам нужна зарплата в 178 тысяч рублей

Люди называют доходы в рублях, которые соответствуют средней зарплате в Европе Фото: Shutterstock

Счастье, как известно, не в деньгах. А в их количестве! Это количество и выяснили аналитики компании SuperJob, опросив 23,5 тысячи россиян. Оказалось, что для счастья среднестатистическому россиянину нужна зарплата в 178 тысяч рублей в месяц.

- Люди называют доходы в рублях, которые соответствуют средней зарплате в Европе - 2 - 2,5 тысячи евро, - комментирует профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. - Такая сумма позволяет человеку удовлетворять все свои основные потребности: брать ипотеку, оплачивать образование детей, лечение, покупать дорогие товары долговременного пользования (компьютеры, холодильники, телевизоры, - Ред.). Это абсолютно реальная сумма потребления для жителя крупного города.

К слову, за год зарплата мечты выросла аж на 15%: в 2020-м жители страны хотели «всего» 155 тысяч. По словам экономиста, это вполне объяснимо: цены растут на все, от еды до жилья, потому и денег россиянам хочется все больше. Кстати, по последним данным Росстата, за год цены в стране выросли на 8,38%. Так что наши запросы растут почти вдвое быстрее инфляции.

Одно расстраивает: очень далеки эти мечты от нашей реальности.

- Средняя зарплата в стране по Росстату - 55 тысяч рублей. Это гораздо ниже той суммы, которую люди считают приемлемой. Но тут ничего не попишешь, - заключил Александр Сафонов.

КОНКРЕТНО

Сколько денег в месяц вам достаточно для счастья?

Ноябрь-2021 — 178 000 руб.

2020 — 155 000 руб.

2019 — 161 000 руб.

2018 — 159 000 руб.

2017 — 184 000 руб.

2015 — 175 000 руб.

Города с самыми большими запросами...

Москва — 228 000 руб.

Владивосток — 204000 руб.

Ростов-на-Дону — 198 000 руб.

Санкт-Петербург — 192 000 руб.

Екатеринбург — 186 000 руб.

...и самыми скромными пожеланиями

Киров — 143 000 руб.

Липецк — 142 000 руб.

Астрахань — 141 000 руб.

Рязань — 140 000 руб.

Оренбург — 138 000 руб.

По данным SuperJob. Опрошено 23500 жителей крупных городов России.